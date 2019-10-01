СП-902 Выполнение работ по ремонту кровельного покрытия здания ремзоны по адресу: РТ, г.Казань, ул. Космонавтов, 65.

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата: Заказчик выплачивает Исполнителю аванс в течение 10 рабочих дней с момента предоставления Исполнителем счета, если по условиям договора предусмотрен. Окончательный расчёт за выполненные работы по объекту производится Заказчиком в течение 30 календарных дней после завершения работ, устранения выявленных дефектов и подписания акта сдачи-приёмки, оформленного в установленном порядке с момента представления отчетных документов, подписанных с двух сторон актов по форме КС-2, справки по форме КС-3 и представленной Подрядчиком счёт-фактуры, а также передачи Заказчику согласованной исполнительной документации по выполненным работам. Поставка: Окончание работ не позднее 20 календарных дней с даты подписания договора