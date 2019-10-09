Выполнение работ по изготовлению, поставке и сборке мебели для операционных залов на объектах РГАУ МФЦ, расположенных по адресам: Республика Башкортостан, г. Межгорье, ул. 40 лет Победы, 56; Республика Башкортостан, с. Бижбуляк, ул. Советская, 21; Республика Башкортостан, с. Киргиз-Мияки, ул. Ленина, 19; Республика Башкортостан, с. Стерлибашево, ул. К.Маркса, 109

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31908337746 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по изготовлению, поставке и сборке мебели для операционных залов на объектах РГАУ МФЦ, расположенных по адресам: Республика Башкортостан, г. Межгорье, ул. 40 лет Победы, 56; Республика Башкортостан, с. Бижбуляк, ул. Советская, 21; Республика Башкортостан, с. Киргиз-Мияки, ул. Ленина, 19; Республика Башкортостан, с. Стерлибашево, ул. К.Маркса, 109 Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг

Все закупки и тендеры РГАУ МФЦ Юридический адрес 450057, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Новомостовая, 8 Почтовый адрес 450057, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Новомостовая, 8 Контактный телефон +7 347 246-55-33 доб. 30138 Факс {} Адрес электронной почты a.bashirova@mfcrb.ru Ф.И.О. контактного лица Баширова А. Р. Место рассмотрения предложений г. Уфа, ул. Новомостовая, д. 8 Закупки и тендеры Башкортостан Республика Закупки и тендеры Мебель прочая Ключевые слова:

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