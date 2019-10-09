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    Главная / Торги / Выполнение работ по изготовлению, поставке и сборке мебели для операционных залов на объектах РГАУ МФЦ, расположенных по адресам: Республика Башкортостан, г. Межгорье, ул. 40 лет Победы, 56; Республика Башкортостан, с. Бижбуляк, ул. Советская, 21; Республика Башкортостан, с. Киргиз-Мияки, ул. Ленина, 19; Республика Башкортостан, с. Стерлибашево, ул. К.Маркса, 109

    Выполнение работ по изготовлению, поставке и сборке мебели для операционных залов на объектах РГАУ МФЦ, расположенных по адресам: Республика Башкортостан, г. Межгорье, ул. 40 лет Победы, 56; Республика Башкортостан, с. Бижбуляк, ул. Советская, 21; Республика Башкортостан, с. Киргиз-Мияки, ул. Ленина, 19; Республика Башкортостан, с. Стерлибашево, ул. К.Маркса, 109

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.10.2019 08:0009.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908337746Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по изготовлению, поставке и сборке мебели для операционных залов на объектах РГАУ МФЦ, расположенных по адресам: Республика Башкортостан, г. Межгорье, ул. 40 лет Победы, 56; Республика Башкортостан, с. Бижбуляк, ул. Советская, 21; Республика Башкортостан, с. Киргиз-Мияки, ул. Ленина, 19; Республика Башкортостан, с. Стерлибашево, ул. К.Маркса, 109г. Уфа, ул. Новомостовая, д. 8Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31908337746

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по изготовлению, поставке и сборке мебели для операционных залов на объектах РГАУ МФЦ, расположенных по адресам: Республика Башкортостан, г. Межгорье, ул. 40 лет Победы, 56; Республика Башкортостан, с. Бижбуляк, ул. Советская, 21; Республика Башкортостан, с. Киргиз-Мияки, ул. Ленина, 19; Республика Башкортостан, с. Стерлибашево, ул. К.Маркса, 109

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2019 16:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение о проведении запроса котировок ред.№2

    Перечень внесенных изменений в извещение о проведении запроса котировок

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
    Все закупки и тендеры РГАУ МФЦ

    Юридический адрес

    450057, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Новомостовая, 8

    Почтовый адрес

    450057, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Новомостовая, 8

    Контактный телефон

    +7 347 246-55-33 доб. 30138

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    a.bashirova@mfcrb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Баширова А. Р.

    Место рассмотрения предложений

    г. Уфа, ул. Новомостовая, д. 8

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Закупки и тендеры Мебель прочая

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по изготовлению, поставке и сборке мебели для операционных залов на объектах РГАУ МФЦ, расположенных по адресам: Республика Башкортостан, г. Межгорье, ул. 40 лет Победы, 56; Республика Башкортостан, с. Бижбуляк, ул. Советская, 21; Республика Башкортостан, с. Киргиз-Мияки, ул. Ленина, 19; Республика Башкортостан, с. Стерлибашево, ул. К.Маркса, 109

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.10.2019 08:00 GMT +309.10.2019 08:0009.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908337746Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по изготовлению, поставке и сборке мебели для операционных залов на объектах РГАУ МФЦ, расположенных по адресам: Республика Башкортостан, г. Межгорье, ул. 40 лет Победы, 56; Республика Башкортостан, с. Бижбуляк, ул. Советская, 21; Республика Башкортостан, с. Киргиз-Мияки, ул. Ленина, 19; Республика Башкортостан, с. Стерлибашево, ул. К.Маркса, 109г. Уфа, ул. Новомостовая, д. 8

    Дата и время вскрытия заявок

    09.10.2019 08:0009.10.2019 08:0009.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908337746Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по изготовлению, поставке и сборке мебели для операционных залов на объектах РГАУ МФЦ, расположенных по адресам: Республика Башкортостан, г. Межгорье, ул. 40 лет Победы, 56; Республика Башкортостан, с. Бижбуляк, ул. Советская, 21; Республика Башкортостан, с. Киргиз-Мияки, ул. Ленина, 19; Республика Башкортостан, с. Стерлибашево, ул. К.Маркса, 109г. Уфа, ул. Новомостовая, д. 8

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.10.201910.10.2019 08:0010.10.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908337746Подведение итогов не позднее Выполнение работ по изготовлению, поставке и сборке мебели для операционных залов на объектах РГАУ МФЦ, расположенных по адресам: Республика Башкортостан, г. Межгорье, ул. 40 лет Победы, 56; Республика Башкортостан, с. Бижбуляк, ул. Советская, 21; Республика Башкортостан, с. Киргиз-Мияки, ул. Ленина, 19; Республика Башкортостан, с. Стерлибашево, ул. К.Маркса, 109г. Уфа, ул. Новомостовая, д. 8

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по изготовлению, поставке и сборке мебели для операционных залов на объектах РГАУ МФЦ, расположенных по адресам: Республика Башкортостан, г. Межгорье, ул. 40 лет Победы, 56; Республика Башкортостан, с. Бижбуляк, ул. Советская, 21; Республика Башкортостан, с. Киргиз-Мияки, ул. Ленина, 19; Республика Башкортостан, с. Стерлибашево, ул. К.Маркса, 109

    Начальная цена

    1 114 666,67

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение №1 к извещению о проведении закупки)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1) Республика Башкортостан, г. Межгорье, ул. 40 лет Победы, 56; 2) Республика Башкортостан, с. Бижбуляк, ул. Советская, 21; 3) Республика Башкортостан, с. Киргиз-Мияки, ул. Ленина, 19; 4) Республика Башкортостан, с. Стерлибашево, ул. К.Маркса, 109Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Сроки (периоды) выполнения работ: Выполнение работ осуществляется Подрядчиком по предварительной заявке поданной Заказчиком на адрес электронной почты Подрядчика. Подрядчик обязуется выполнить работы в течение 7 (семи) календарных дней со дня подачи заявки. Сроки и порядок оплаты: оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании подписанного Сторонами акта приема-передачи выполненных работ, товарной накладной, счета и счет-фактуры в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня их получения.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РГАУ МФЦ
    Все закупки и тендеры РГАУ МФЦ

    Адрес местонахождения

    450057, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Новомостовая, 8

    Классификатор ОКПД2

    31.09.1

    Мебель прочая

    Классификатор ОКВЭД2

    31.09

    Производство прочей мебели

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочей мебели"

    Кол-во: 71

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