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Номер извещения
ГП933889
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на изготовление днищ. Заказ: 2028.121 -2028.122
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2019 16:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-05-16
Факс
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Адрес электронной почты
Oleg.nevolin@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Неволин Олег Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка днищ согласно процедуры № 544-563/19 от 24.09.19 (Договор по форме ПАО "Уралхиммаш)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.10.2019 16:00 GMT +301.10.2019 16:0001.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933889Дата и время окончания срока приема заявок закупка днищ согласно процедуры № 544-563/19 от 24.09.19 (Договор по форме ПАО "Уралхиммаш)Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
01.10.2019 16:0001.10.2019 16:0001.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933889Дата и время вскрытия заявок закупка днищ согласно процедуры № 544-563/19 от 24.09.19 (Договор по форме ПАО "Уралхиммаш)Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка днищ согласно процедуры № 544-563/19 от 24.09.19 (Договор по форме ПАО "Уралхиммаш)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно процедуры № 544-563/19
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Екатеринбург пер. Хибиногорский 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
25.50.12.110
Документация лота
Кол-во: 4
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