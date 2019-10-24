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    Главная / Торги / Поставка технологической оснастки для обсадных колонн для скв. Чамбэнская (2 этап)

    Поставка технологической оснастки для обсадных колонн для скв. Чамбэнская (2 этап)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.10.2019 11:0024.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908337620Дата и время окончания срока приема заявок Поставка технологической оснастки для обсадных колонн для скв. Чамбэнская (2 этап)ЯрославльПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    31908337620

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка технологической оснастки для обсадных колонн для скв. Чамбэнская (2 этап)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок для СМСП

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2019 16:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    проект договора

    техническое задание

    документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПО СВЕРХГЛУБОКОМУ БУРЕНИЮ И КОМПЛЕКСНОМУ ИЗУЧЕНИЮ НЕДР ЗЕМЛИ
    Все закупки и тендеры АО НПЦ НЕДРА

    Юридический адрес

    150000, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ СВОБОДЫ, 8/38,

    Почтовый адрес

    150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 8/38

    Контактный телефон

    +7 4852 72-56-56

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    PolyakovaEA@rusgeology.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Полякова Елизавета Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Ярославль

    Закупки и тендеры Ярославская область

    Закупки и тендеры Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка технологической оснастки для обсадных колонн для скв. Чамбэнская (2 этап)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.11.201922.11.2019 23:0022.11.2019 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908337620Подведение итогов не позднее Поставка технологической оснастки для обсадных колонн для скв. Чамбэнская (2 этап)Ярославль

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка технологической оснастки для обсадных колонн для скв. Чамбэнская (2 этап)

    Начальная цена

    1 252 740,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с ЗД

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с ЗДРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с ЗД
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПО СВЕРХГЛУБОКОМУ БУРЕНИЮ И КОМПЛЕКСНОМУ ИЗУЧЕНИЮ НЕДР ЗЕМЛИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПЦ НЕДРА
    Все закупки и тендеры АО НПЦ НЕДРА

    Адрес местонахождения

    150000, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ СВОБОДЫ, 8/38,

    150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 8/38

    Классификатор ОКПД2

    25.99

    Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    25.99

    Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 1

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