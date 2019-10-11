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Номер извещения
31908337660
Уникальный номер закупки
38/2019
Наименование закупки
Поставка гранулированных антигололедных химических реагентов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2019 16:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
163053, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, аэропорт Талаги, 8
Почтовый адрес
163053, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, аэропорт Архангельск, 10
Контактный телефон
+7 818 263-17-21
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki@arhaero.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дубинин Александр Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Архангельск
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка гранулированного антигололедного химреагента
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка гранулированного антигололедного химреагента
Начальная цена
5 625 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
100 тонн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
163053, г.Архангельск, территория Аэропорт "Талаги"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АЭРОПОРТ АРХАНГЕЛЬСК
Все закупки и тендеры АО АЭРОПОРТ АРХАНГЕЛЬСК
Адрес местонахождения
163053, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, аэропорт Талаги, 8
163053, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, аэропорт Архангельск, 10
20.59.43.130
20.59.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100
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