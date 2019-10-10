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Номер извещения
ГП933888
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Насос для перекачки дизельного топлива поз. 839-Р-004 с ШМР и ПНР
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2019 16:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
Контактный телефон
+7 495 720-50-53 доб. 14356
Факс
+7 495 720-50-53
Адрес электронной почты
aleksandr.sergeev@arcticspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сергеев Александр Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Насос для перекачки дизельного топлива поз. 839-Р-004 с ШМР и ПНР
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.10.2019 15:00 GMT +310.10.2019 15:0010.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933888Дата и время окончания срока приема заявок Насос для перекачки дизельного топлива поз. 839-Р-004 с ШМР и ПНРМосква
Дата и время вскрытия заявок
10.10.2019 15:0010.10.2019 15:0010.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933888Дата и время вскрытия заявок Насос для перекачки дизельного топлива поз. 839-Р-004 с ШМР и ПНРМосква
Подведение итогов не позднее
30.11.2019 17:0030.11.2019 17:0030.11.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933888Подведение итогов не позднее Насос для перекачки дизельного топлива поз. 839-Р-004 с ШМР и ПНРМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Насос для перекачки дизельного топлива поз. 839-Р-004 с ШМР и ПНР
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией по закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Архангельск, ул. Космонавта Комарова 14Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АРКТИК СПГ 2
Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2
Адрес местонахождения
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
06
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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