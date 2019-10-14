www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП933890
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
АО «Зарубежнефть» (Организатор) объявляет запрос предложений в электронной форме на право заключения договора с АО «Оренбургнефтеотдача» (Заказчик) и ООО «Ульяновскнефтегаз» (Заказчик) на оказание транспортных услуг специальным и грузовым автотранспортом на период с 01.01.2020 г. по 31.12.2021г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2019 16:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1
Почтовый адрес
101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1
Контактный телефон
+7 495 748-64-24 доб. 3091
Факс
+7 495 748-64-23
Адрес электронной почты
VPantushin@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пантюшин Владислав Юльевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом Эта группировка не включает: - услуги по упаковке для перевозки, см. 52.29.20
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание транспортных услуг специальным и грузовым автотранспортом на 2020-2021 г. для АО "Оренбургнефтеотдача"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.10.2019 12:00 GMT +314.10.2019 12:0014.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933890Дата и время окончания срока приема заявок Оказание транспортных услуг специальным и грузовым автотранспортом на 2020-2021 г. для АО "Оренбургнефтеотдача"Москва
Дата и время вскрытия заявок
14.10.2019 12:0014.10.2019 12:0014.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933890Дата и время вскрытия заявок Оказание транспортных услуг специальным и грузовым автотранспортом на 2020-2021 г. для АО "Оренбургнефтеотдача"Москва
Подведение итогов не позднее
09.12.2019 20:0009.12.2019 20:0009.12.2019 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933890Подведение итогов не позднее Оказание транспортных услуг специальным и грузовым автотранспортом на 2020-2021 г. для АО "Оренбургнефтеотдача"Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание транспортных услуг специальным и грузовым автотранспортом на 2020-2021 г. для АО "Оренбургнефтеотдача"
Начальная цена
47 491 680,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Документацией о закупке, проектом договора и приложениями к нему
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Документацией о закупке, проектом договора и приложениями к немуРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Оренбургнефтеотдача»
Все закупки и тендеры АО «Оренбургнефтеотдача»
Адрес местонахождения
461630, Российская Федерация, Оренбургская область, Бугуруслан, Фруктовая, 15
49.41.12.000
49.41.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Оказание транспортных услуг специальным и грузовым автотранспортом на 2020-2021 г. для ООО "Ульяновскнефтегаз"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.10.2019 12:00 GMT +314.10.2019 12:0014.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933890Дата и время окончания срока приема заявок Оказание транспортных услуг специальным и грузовым автотранспортом на 2020-2021 г. для ООО "Ульяновскнефтегаз"Москва
Дата и время вскрытия заявок
14.10.2019 12:0014.10.2019 12:0014.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933890Дата и время вскрытия заявок Оказание транспортных услуг специальным и грузовым автотранспортом на 2020-2021 г. для ООО "Ульяновскнефтегаз"Москва
Подведение итогов не позднее
09.12.2019 20:0009.12.2019 20:0009.12.2019 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933890Подведение итогов не позднее Оказание транспортных услуг специальным и грузовым автотранспортом на 2020-2021 г. для ООО "Ульяновскнефтегаз"Москва
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание транспортных услуг специальным и грузовым автотранспортом на 2020-2021 г. для ООО "Ульяновскнефтегаз"
Начальная цена
23 992 258,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Документацией о закупке, проектом договора и приложениями к нему
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Документацией о закупке, проектом договора и приложениями к немуРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ульяновскнефтегаз
Все закупки и тендеры Ульяновскнефтегаз
Адрес местонахождения
433871, Российская Федерация, Ульяновская область, Новоспасское, пос.Сельхозтехники, пос.Сельхозтехники, д.5
49.41.12.000
49.41.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.