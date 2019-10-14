АО «Зарубежнефть» (Организатор) объявляет запрос предложений в электронной форме на право заключения договора с АО «Оренбургнефтеотдача» (Заказчик) и ООО «Ульяновскнефтегаз» (Заказчик) на оказание транспортных услуг специальным и грузовым автотранспортом на период с 01.01.2020 г. по 31.12.2021г.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП933890 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки АО «Зарубежнефть» (Организатор) объявляет запрос предложений в электронной форме на право заключения договора с АО «Оренбургнефтеотдача» (Заказчик) и ООО «Ульяновскнефтегаз» (Заказчик) на оказание транспортных услуг специальным и грузовым автотранспортом на период с 01.01.2020 г. по 31.12.2021г. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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