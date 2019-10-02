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Номер извещения
ГП933875
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос предложений в электронной форме на поставку метчиков фирмы Emuge для нужд ЗАО «НЗЛ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2019 15:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51
Почтовый адрес
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51
Контактный телефон
+7 812 372-58-81 доб. 5377
Факс
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Адрес электронной почты
v.znak@reph.ru
Ф.И.О. контактного лица
Знак Вера Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка согласно перечню продукции, указанному в техническом задании
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.10.2019 12:00 GMT +302.10.2019 12:0002.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933875Дата и время окончания срока приема заявок Поставка согласно перечню продукции, указанному в техническом заданииСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
02.10.2019 12:0002.10.2019 12:0002.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933875Дата и время вскрытия заявок Поставка согласно перечню продукции, указанному в техническом заданииСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
16.10.2019 18:0016.10.2019 18:0016.10.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933875Подведение итогов не позднее Поставка согласно перечню продукции, указанному в техническом заданииСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка согласно перечню продукции, указанному в техническом задании
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51
25
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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