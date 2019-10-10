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Номер извещения
31908337670
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
отбор организации для поставки запасных частей для автотранспорта для нужд АО «Газпром газораспределение Калуга» Реестровый № 38/2019
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2019 16:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
248018, ОБЛ КАЛУЖСКАЯ, Г КАЛУГА, ПЕР БАРРИКАД, 4,
Почтовый адрес
248018, г. Калуга, пер. Баррикад, д. 4
Контактный телефон
+7 4842 50-83-53 доб. 4842508302
Факс
+7 4842 55-06-07
Адрес электронной почты
kamenskiy.ae@kalugaoblgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Белобровская Татьяна Михайловна
Место рассмотрения предложений
Калуга
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей для автотранспорта
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей для автотранспорта
Начальная цена
2 938 008,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
невозможно определить объем, поставка товара по мере возникновения потребности
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Калужская область, г. Калуга, пер. Баррикад, д.4; Калужская область, г. Калуга, ул. Газовая, д.45; Калужская область, г. Таруса, ул. Ленина, д.75; Калужская область, г. Козельск, ул. Большая Советская, д.41а; Калужская область, г. Людиново, ул. Фокина, д.5; Калужская область, г. Киров, пер. Воровского, д.7; Калужская область, г. Кондрово, ул. Котовского, д.38.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛУГА
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛУГА
Адрес местонахождения
248018, ОБЛ КАЛУЖСКАЯ, Г КАЛУГА, ПЕР БАРРИКАД, 4,
248018, г. Калуга, пер. Баррикад, д. 4
29.32
45.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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