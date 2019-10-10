Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата по настоящему Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, после поставки партии Товаров и предоставления Поставщиком документов на оплату (счета-фактуры и товарной накладной), в течение 30 (тридцати) календарных дней начиная со дня, следующего за днем подписания товарной накладной Покупателем (или уполномоченным представителем Покупателя). Товары, указанные в Техническом задании поставляются Поставщиком в течение срока действия договора по мере возникновения потребности у Покупателя отдельными партиями на основании письменных Заявок Покупателя, оформленных в соответствии с формой указанной в Проекте договора