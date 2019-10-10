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    Главная / Торги / отбор организации для поставки запасных частей для автотранспорта для нужд АО «Газпром газораспределение Калуга» Реестровый № 38/2019

    отбор организации для поставки запасных частей для автотранспорта для нужд АО «Газпром газораспределение Калуга» Реестровый № 38/2019

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.10.2019 11:5910.10.2019 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908337670Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для автотранспорта КалугаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    31908337670

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    отбор организации для поставки запасных частей для автотранспорта для нужд АО «Газпром газораспределение Калуга» Реестровый № 38/2019

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2019 16:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма коммерческого предложения

    Форма описания поставляемого товара

    Техническое задание

    Документация ред.1

    Извещение ред.1

    Отказ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛУГА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛУГА

    Юридический адрес

    248018, ОБЛ КАЛУЖСКАЯ, Г КАЛУГА, ПЕР БАРРИКАД, 4,

    Почтовый адрес

    248018, г. Калуга, пер. Баррикад, д. 4

    Контактный телефон

    +7 4842 50-83-53 доб. 4842508302

    Факс

    +7 4842 55-06-07

    Адрес электронной почты

    kamenskiy.ae@kalugaoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Белобровская Татьяна Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Калуга

    Закупки и тендеры Калужская область

    Закупки и тендеры Услуги по торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей для автотранспорта

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    15.10.201915.10.2019 12:0015.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908337670Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для автотранспорта Калуга

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для автотранспорта

    Начальная цена

    2 938 008,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    невозможно определить объем, поставка товара по мере возникновения потребности

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Калужская область, г. Калуга, пер. Баррикад, д.4; Калужская область, г. Калуга, ул. Газовая, д.45; Калужская область, г. Таруса, ул. Ленина, д.75; Калужская область, г. Козельск, ул. Большая Советская, д.41а; Калужская область, г. Людиново, ул. Фокина, д.5; Калужская область, г. Киров, пер. Воровского, д.7; Калужская область, г. Кондрово, ул. Котовского, д.38.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата по настоящему Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, после поставки партии Товаров и предоставления Поставщиком документов на оплату (счета-фактуры и товарной накладной), в течение 30 (тридцати) календарных дней начиная со дня, следующего за днем подписания товарной накладной Покупателем (или уполномоченным представителем Покупателя). Товары, указанные в Техническом задании поставляются Поставщиком в течение срока действия договора по мере возникновения потребности у Покупателя отдельными партиями на основании письменных Заявок Покупателя, оформленных в соответствии с формой указанной в Проекте договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛУГА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛУГА

    Адрес местонахождения

    248018, ОБЛ КАЛУЖСКАЯ, Г КАЛУГА, ПЕР БАРРИКАД, 4,

    248018, г. Калуга, пер. Баррикад, д. 4

    Классификатор ОКПД2

    29.32

    Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    45.3

    Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями"

    Кол-во: 0

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