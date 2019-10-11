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    Главная / Торги / ОТБОР ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ ШИН ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТА

    ОТБОР ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ ШИН ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТА

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.10.2019 11:5911.10.2019 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908349113Дата и время окончания срока приема заявок ОТБОР ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ ШИН ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТАПетрозаводскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31908349113

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ОТБОР ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ ШИН ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТА

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.09.2019 17:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_запросе_предложений_в_электронной_форме

    Проект_Договора_поставки

    Форма_Коммерческого_предложения

    Форма_описания_поставляемого_товара

    31908349113_Изменение_1_07.10.2019

    Изм.Техническое_задание_по_запросу_предложений_в_электронной_форме

    ИЗМ. Извещение_об_осуществлении_запроса_предложений_в_электронной_форме

    Извещение о внесение изменений в извещение

    Протокол_вскрытия_(Шины).rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАРЕЛГАЗ
    Все закупки и тендеры АО КАРЕЛГАЗ

    Юридический адрес

    185001, РЕСП КАРЕЛИЯ, Г ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ ПУТЕЙСКАЯ (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ Р-Н), ДОМ 7,

    Почтовый адрес

    185001, РЕСП КАРЕЛИЯ, Г ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ ПУТЕЙСКАЯ (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ Р-Н), ДОМ 7

    Контактный телефон

    +7 8142 79-90-13

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    omts@karelgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тунин Юрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Петрозаводск

    Закупки и тендеры Карелия Республика

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    ОТБОР ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ ШИН ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТА

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.10.2019 11:59 GMT +311.10.2019 11:5911.10.2019 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908349113Дата и время окончания срока приема заявок ОТБОР ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ ШИН ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТАПетрозаводск

    Дата и время вскрытия заявок

    11.10.2019 11:5911.10.2019 11:5911.10.2019 11:59Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908349113Дата и время вскрытия заявок ОТБОР ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ ШИН ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТАПетрозаводск

    Подведение итогов не позднее

    16.10.2019 12:0016.10.2019 12:0016.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908349113Подведение итогов не позднее ОТБОР ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ ШИН ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТАПетрозаводск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.10.201916.10.2019 12:0016.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908349113Подведение итогов не позднее ОТБОР ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ ШИН ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТАПетрозаводск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ОТБОР ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ ШИН ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТА

    Начальная цена

    380 890,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ДокументацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КАРЕЛГАЗ
    Все закупки и тендеры АО КАРЕЛГАЗ

    Адрес местонахождения

    185001, РЕСП КАРЕЛИЯ, Г ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ ПУТЕЙСКАЯ (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ Р-Н), ДОМ 7,

    185001, РЕСП КАРЕЛИЯ, Г ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ ПУТЕЙСКАЯ (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ Р-Н), ДОМ 7

    Классификатор ОКПД2

    22.11.1

    Шины, покрышки и камеры резиновые новые

    Классификатор ОКВЭД2

    45.31

    Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/580417/name/5e4e7ec18583e1.71770747

    20.02.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями"

    Кол-во: 0

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