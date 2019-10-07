Запроса предложений в электронной форме № 03-182-2019 по отбору организации на поставку товаров по номенклатурной группе: программное обеспечение и лицензии.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31908337386 Уникальный номер закупки 03-182-2019 Номер закупки Наименование закупки Запроса предложений в электронной форме № 03-182-2019 по отбору организации на поставку товаров по номенклатурной группе: программное обеспечение и лицензии. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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