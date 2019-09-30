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Номер извещения
ГП933868
Уникальный номер закупки
008
Наименование закупки
Изготовление, поставка (с ШМР, ПНР) Сепаратора свечевого
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2019 15:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Контактный телефон
+7 34949 8-00-69
Факс
+7 34949 8-04-04
Адрес электронной почты
vyacheslav.malyshkin@yung.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малышкин Вячеслав Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Изготовление, поставка (с ШМР, ПНР) Сепаратора свечевого
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2019 08:00 GMT +330.09.2019 08:0030.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933868Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление, поставка (с ШМР, ПНР) Сепаратора свечевогоНовый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
30.09.2019 08:0030.09.2019 08:0030.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933868Дата и время вскрытия заявок Изготовление, поставка (с ШМР, ПНР) Сепаратора свечевогоНовый Уренгой
Подведение итогов не позднее
30.10.2019 10:0030.10.2019 10:0030.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933868Подведение итогов не позднее Изготовление, поставка (с ШМР, ПНР) Сепаратора свечевогоНовый Уренгой
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление, поставка (с ШМР, ПНР) Сепаратора свечевого
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 ед.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ЯНАО, Надымский район, Западно-Юрхаровское газоконденсатное месторождение.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
25.29.12.130
25.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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