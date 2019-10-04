www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП933877
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Транспортные средства, бывшие в эксплуатации
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
25.09.2019 15:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
Почтовый адрес
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
Контактный телефон
+7 846 228-97-39
Факс
+7 846 992-65-18
Адрес электронной почты
zakupki@samspace.ru
Ф.И.О. контактного лица
Федяева Светлана Викторовна
Место рассмотрения предложений
443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Газель автофургон 274702 (г/н У252ЕА)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2019 15:30 GMT +304.10.2019 15:3004.10.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933877Дата и время окончания срока приема заявок Газель автофургон 274702 (г/н У252ЕА)443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Подведение итогов не позднее
18.10.2019 15:3018.10.2019 15:3018.10.2019 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933877Подведение итогов не позднее Газель автофургон 274702 (г/н У252ЕА)443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Газель автофургон 274702 (г/н У252ЕА)
Начальная цена
82 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
29.10.41.111
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
ГАЗ 2705 Газель грузопассажирская (г/н Е014СА)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2019 15:30 GMT +304.10.2019 15:3004.10.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933877Дата и время окончания срока приема заявок ГАЗ 2705 Газель грузопассажирская (г/н Е014СА)443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Подведение итогов не позднее
18.10.2019 15:3018.10.2019 15:3018.10.2019 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933877Подведение итогов не позднее ГАЗ 2705 Газель грузопассажирская (г/н Е014СА)443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ГАЗ 2705 Газель грузопассажирская (г/н Е014СА)
Начальная цена
74 900,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
29.10.41.111
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
ГАЗ 2752 Соболь (г/н Т714УС)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2019 15:30 GMT +304.10.2019 15:3004.10.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933877Дата и время окончания срока приема заявок ГАЗ 2752 Соболь (г/н Т714УС)443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Подведение итогов не позднее
18.10.2019 15:3018.10.2019 15:3018.10.2019 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933877Подведение итогов не позднее ГАЗ 2752 Соболь (г/н Т714УС)443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ГАЗ 2752 Соболь (г/н Т714УС)
Начальная цена
74 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
29.10.41.111
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
КАМАЗ 551110 Самосвал (г/н У769РН)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2019 15:30 GMT +304.10.2019 15:3004.10.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933877Дата и время окончания срока приема заявок КАМАЗ 551110 Самосвал (г/н У769РН)443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Подведение итогов не позднее
18.10.2019 15:3018.10.2019 15:3018.10.2019 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933877Подведение итогов не позднее КАМАЗ 551110 Самосвал (г/н У769РН)443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
КАМАЗ 551110 Самосвал (г/н У769РН)
Начальная цена
238 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
29.10.41.111
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
ЗИЛ 45085 (г/н Е266РМ)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2019 15:30 GMT +304.10.2019 15:3004.10.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933877Дата и время окончания срока приема заявок ЗИЛ 45085 (г/н Е266РМ)443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Подведение итогов не позднее
18.10.2019 15:3018.10.2019 15:3018.10.2019 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933877Подведение итогов не позднее ЗИЛ 45085 (г/н Е266РМ)443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЗИЛ 45085 (г/н Е266РМ)
Начальная цена
214 300,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
КАМАЗ 532000 (г/н Р063ЕУ)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2019 15:30 GMT +304.10.2019 15:3004.10.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933877Дата и время окончания срока приема заявок КАМАЗ 532000 (г/н Р063ЕУ)443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Подведение итогов не позднее
18.10.2019 15:3018.10.2019 15:3018.10.2019 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933877Подведение итогов не позднее КАМАЗ 532000 (г/н Р063ЕУ)443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
КАМАЗ 532000 (г/н Р063ЕУ)
Начальная цена
422 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
29.10.41.111
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Фольксваген Пассат (г/н О685КУ)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2019 15:30 GMT +304.10.2019 15:3004.10.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933877Дата и время окончания срока приема заявок Фольксваген Пассат (г/н О685КУ)443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Подведение итогов не позднее
18.10.2019 15:3018.10.2019 15:3018.10.2019 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933877Подведение итогов не позднее Фольксваген Пассат (г/н О685КУ)443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Фольксваген Пассат (г/н О685КУ)
Начальная цена
429 700,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
29.10.21.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Фольксваген Пассат (г/н У919ЕК)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2019 15:30 GMT +304.10.2019 15:3004.10.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933877Дата и время окончания срока приема заявок Фольксваген Пассат (г/н У919ЕК)443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Подведение итогов не позднее
18.10.2019 15:3018.10.2019 15:3018.10.2019 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933877Подведение итогов не позднее Фольксваген Пассат (г/н У919ЕК)443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Фольксваген Пассат (г/н У919ЕК)
Начальная цена
412 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
29.10.21.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Фольксваген Пассат (г/н У878ЕК)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2019 15:30 GMT +304.10.2019 15:3004.10.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933877Дата и время окончания срока приема заявок Фольксваген Пассат (г/н У878ЕК)443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Подведение итогов не позднее
18.10.2019 15:3018.10.2019 15:3018.10.2019 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933877Подведение итогов не позднее Фольксваген Пассат (г/н У878ЕК)443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Фольксваген Пассат (г/н У878ЕК)
Начальная цена
423 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
29.10.21.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
ГАЗ 2705 (г/н У223ЕА)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2019 15:30 GMT +304.10.2019 15:3004.10.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933877Дата и время окончания срока приема заявок ГАЗ 2705 (г/н У223ЕА)443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Подведение итогов не позднее
18.10.2019 15:3018.10.2019 15:3018.10.2019 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933877Подведение итогов не позднее ГАЗ 2705 (г/н У223ЕА)443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ГАЗ 2705 (г/н У223ЕА)
Начальная цена
49 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
29.10.21.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.