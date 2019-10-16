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Номер извещения
ГП933867
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на поставку мелкого и цветного литья. (Попозиционная закупка!)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2019 15:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 911 097-95-36
Факс
Адрес электронной почты
Egor.Belozerov@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Белозеров Егор Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос предложений на поставку мелкого и цветного литья.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.10.2019 10:00 GMT +316.10.2019 10:0016.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933867Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку мелкого и цветного литья.Колпино
Подведение итогов не позднее
27.12.2019 10:0027.12.2019 10:0027.12.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933867Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку мелкого и цветного литья.Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений на поставку мелкого и цветного литья.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещения.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно извещения.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
24.54.10.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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Кол-во: 1
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Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 2
Кол-во: 2
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Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 8
Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 1
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