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Номер извещения
31908337101
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка услуг по модернизации установки двухстороннего экспонирования и модуля проявления фоторезиста
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2019 15:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
Почтовый адрес
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 495 675-01-74
Факс
+7 495 675-01-74
Адрес электронной почты
zakupki@corpkometa.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петровская Наталья Игоревна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Закупка услуг по модернизации установки двухстороннего экспонирования и модуля проявления фоторезиста
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.10.2019 11:00 GMT +317.10.2019 11:0017.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908337101Дата и время окончания срока приема заявок Закупка услуг по модернизации установки двухстороннего экспонирования и модуля проявления фоторезиста Москва
Дата и время вскрытия заявок
17.10.2019 11:00GMT +317.10.2019 11:0017.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908337101Дата и время вскрытия заявок Закупка услуг по модернизации установки двухстороннего экспонирования и модуля проявления фоторезиста Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
18.10.201918.10.2019 11:0018.10.2019 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908337101Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка услуг по модернизации установки двухстороннего экспонирования и модуля проявления фоторезиста Москва
Подведение итогов не позднее
18.10.2019 23:5918.10.2019 23:5918.10.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908337101Подведение итогов не позднее Закупка услуг по модернизации установки двухстороннего экспонирования и модуля проявления фоторезиста Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка услуг по модернизации установки двухстороннего экспонирования и модуля проявления фоторезиста
Начальная цена
1 606 766,67
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Указано в Документации по закупке (разделы "Проект договора" и "Техническое задание")
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Указано в Документации по закупке (разделы "Проект договора" и "Техническое задание")Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Адрес местонахождения
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
28.99.12.128
28.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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