Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата производится в валюте Российской Федерации – рубль. Оплата осуществляется в размере 100% от суммы договора по факту оказания услуг, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания сторонами Акта о сдаче-приемке оказанных услуг. Расчеты производятся в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2015 №159-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Государственном заказе» и отдельные законодательные акты Российской федерации»