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Номер извещения
ГП933864
Уникальный номер закупки
851
Наименование закупки
Смычка промежуточная
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2019 14:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 336-67-26
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
i.stakhanova@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стаханова Ирина Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Смычка промежуточная
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.10.2019 13:00 GMT +302.10.2019 13:0002.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933864Дата и время окончания срока приема заявок Смычка промежуточнаяЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
02.10.2019 13:0002.10.2019 13:0002.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933864Дата и время вскрытия заявок Смычка промежуточнаяЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Смычка промежуточная
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ИзвещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
25
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 650
Кол-во: 1200
Кол-во: 4600
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