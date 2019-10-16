Закупка компьютеров, дополнительного оборудования и программного обеспечения

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Поставка товаров осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения настоящего договора. Заказчик производит 100% оплату каждой спецификации после поставки товара, после подписания обеими Сторонами товарных накладных(форма № ТОРГ 12) или УПД, в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения Заказчиком счетов от Поставщика