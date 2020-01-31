Продажа Автомобиля МКМ 4704 на шасси КАМАЗ 65151-62

Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Автомобиль должен быть передан Покупателю в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты поступления денежных средств на расчетный счет Продавца. Автомобиль передается Продавцом Покупателю в месте нахождения Продавца по адресу: г. Ульяновск, Московское шоссе, д.94.Рассчитать логистику >