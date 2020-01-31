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    Главная / Торги / Продажа Автомобиля МКМ 4704 на шасси КАМАЗ 65151-62

    Продажа Автомобиля МКМ 4704 на шасси КАМАЗ 65151-62

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.01.2020 11:0031.01.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933865Дата и время окончания срока приема заявок Продажа Автомобиля МКМ 4704 на шасси КАМАЗ 65151-62 УльяновскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933865

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Продажа Автомобиля МКМ 4704 на шасси КАМАЗ 65151-62

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2019 14:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Описание актива по форме к лоту

    Проект договора

    Отчет

    Презентация

    Справка о балансовой стоимости

    Анализ по критериям профильности

    ГП933865_first_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Ульяновский механический завод
    Все закупки и тендеры АО УМЗ

    Юридический адрес

    432008, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Московское шоссе, 94

    Почтовый адрес

    432008, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Московское шоссе, 94

    Контактный телефон

    +7 8422 48-70-23

    Факс

    +7 8422 40-74-34

    Адрес электронной почты

    ospgn@aoumz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горина Анна Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Ульяновск

    Закупки и тендеры Ульяновская область

    Ключевые слова:

    шасси

    Список лотов

    Лот 1

    Продажа Автомобиля МКМ 4704 на шасси КАМАЗ 65151-62

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.01.2020 11:00 GMT +331.01.2020 11:0031.01.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933865Дата и время окончания срока приема заявок Продажа Автомобиля МКМ 4704 на шасси КАМАЗ 65151-62 Ульяновск

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.02.2020 11:0003.02.2020 11:0003.02.2020 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП933865Дата окончания срока рассмотрения заявок Продажа Автомобиля МКМ 4704 на шасси КАМАЗ 65151-62 Ульяновск

    Дата и время проведения

    04.02.2020 11:0004.02.2020 11:0004.02.2020 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП933865Дата и время проведения Продажа Автомобиля МКМ 4704 на шасси КАМАЗ 65151-62 Ульяновск

    Подведение итогов не позднее

    06.02.2020 11:0006.02.2020 11:0006.02.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933865Подведение итогов не позднее Продажа Автомобиля МКМ 4704 на шасси КАМАЗ 65151-62 Ульяновск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.02.202006.02.2020 11:0006.02.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933865Подведение итогов не позднее Продажа Автомобиля МКМ 4704 на шасси КАМАЗ 65151-62 Ульяновск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продажа Автомобиля МКМ 4704 на шасси КАМАЗ 65151-62

    Начальная цена

    1 110 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Автомобиль должен быть передан Покупателю в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты поступления денежных средств на расчетный счет Продавца. Автомобиль передается Продавцом Покупателю в месте нахождения Продавца по адресу: г. Ульяновск, Московское шоссе, д.94.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата по Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в течение 3 (Трех) банковских дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Ульяновский механический завод»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО УМЗ
    Все закупки и тендеры АО УМЗ

    Адрес местонахождения

    432008, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Московское шоссе, 94

    Классификатор ОКПД2

    28.49

    Станки прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Проект договора

    17.12.2019

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/566509/name/5e3b97f76a44e7.45936890

    06.02.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    " Автомобиль МКМ 4704 на шасси КАМАЗ 65151-62 "

    Кол-во: 1

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