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Номер извещения
ГП933865
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Продажа Автомобиля МКМ 4704 на шасси КАМАЗ 65151-62
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2019 14:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
432008, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Московское шоссе, 94
Почтовый адрес
432008, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Московское шоссе, 94
Контактный телефон
+7 8422 48-70-23
Факс
+7 8422 40-74-34
Адрес электронной почты
ospgn@aoumz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горина Анна Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Ульяновск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Продажа Автомобиля МКМ 4704 на шасси КАМАЗ 65151-62
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.01.2020 11:00 GMT +331.01.2020 11:0031.01.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933865Дата и время окончания срока приема заявок Продажа Автомобиля МКМ 4704 на шасси КАМАЗ 65151-62 Ульяновск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.02.2020 11:0003.02.2020 11:0003.02.2020 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП933865Дата окончания срока рассмотрения заявок Продажа Автомобиля МКМ 4704 на шасси КАМАЗ 65151-62 Ульяновск
Дата и время проведения
04.02.2020 11:0004.02.2020 11:0004.02.2020 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП933865Дата и время проведения Продажа Автомобиля МКМ 4704 на шасси КАМАЗ 65151-62 Ульяновск
Подведение итогов не позднее
06.02.2020 11:0006.02.2020 11:0006.02.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933865Подведение итогов не позднее Продажа Автомобиля МКМ 4704 на шасси КАМАЗ 65151-62 Ульяновск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продажа Автомобиля МКМ 4704 на шасси КАМАЗ 65151-62
Начальная цена
1 110 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Автомобиль должен быть передан Покупателю в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты поступления денежных средств на расчетный счет Продавца. Автомобиль передается Продавцом Покупателю в месте нахождения Продавца по адресу: г. Ульяновск, Московское шоссе, д.94.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
432008, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Московское шоссе, 94
28.49
Документация лота
Кол-во: 1
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