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    Главная / Торги / Конкурентный отбор на поставку решётки механической ступенчатой для очистных сооружений, проводимый Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд ООО «Тюмень Водоканал»

    Конкурентный отбор на поставку решётки механической ступенчатой для очистных сооружений, проводимый Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд ООО «Тюмень Водоканал»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.10.2019 17:0018.10.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908337078Дата и время окончания срока приема заявок Поставка решетки механической ступенчатой МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31908337078

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Конкурентный отбор на поставку решётки механической ступенчатой для очистных сооружений, проводимый Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд ООО «Тюмень Водоканал»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2019 15:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    закупочная документация 27.09.2019

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с Ограниченной Ответственностью Управляющая компания «Региональные Объединенные Системы Водоканал»
    Все закупки и тендеры УК РОСВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1

    Почтовый адрес

    121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1

    Контактный телефон

    +7 495 514-02-11 доб. 3103

    Факс

    +7 495 514-02-11

    Адрес электронной почты

    t.kolodina@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колодина Татьяна Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка решетки механической ступенчатой

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.10.2019 17:00 GMT +318.10.2019 17:0018.10.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908337078Дата и время окончания срока приема заявок Поставка решетки механической ступенчатой Москва

    Подведение итогов не позднее

    20.11.2019 17:0020.11.2019 17:0020.11.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908337078Подведение итогов не позднее Поставка решетки механической ступенчатой Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.11.201920.11.2019 17:0020.11.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908337078Подведение итогов не позднее Поставка решетки механической ступенчатой Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка решетки механической ступенчатой

    Начальная цена

    1 988 693,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Тюменская область, г. Тюмень, ОСК ул. Раневской 16Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно Закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Классификатор ОКПД2

    28.99

    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    28.99

    Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Решетка механическая ступенчатая в баке 1502х600х859ММ"

    Кол-во: 1

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