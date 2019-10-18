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Номер извещения
31908337078
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Конкурентный отбор на поставку решётки механической ступенчатой для очистных сооружений, проводимый Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд ООО «Тюмень Водоканал»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2019 15:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1
Почтовый адрес
121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1
Контактный телефон
+7 495 514-02-11 доб. 3103
Факс
+7 495 514-02-11
Адрес электронной почты
t.kolodina@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Колодина Татьяна Викторовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка решетки механической ступенчатой
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.10.2019 17:00 GMT +318.10.2019 17:0018.10.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908337078Дата и время окончания срока приема заявок Поставка решетки механической ступенчатой Москва
Подведение итогов не позднее
20.11.2019 17:0020.11.2019 17:0020.11.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908337078Подведение итогов не позднее Поставка решетки механической ступенчатой Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка решетки механической ступенчатой
Начальная цена
1 988 693,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Тюменская область, г. Тюмень, ОСК ул. Раневской 16Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
28.99
28.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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