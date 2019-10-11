Шиномонтажные работы и уборочно-моечные услуги на транспортных средствах Общества

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Расчеты производятся в рублях РФ на основании подписанного Акта оказанных услуг и счет-фактуры оформленную в порядке, установленном законодательством по итогам месяца в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Заказчиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.