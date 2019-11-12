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    Главная / Торги / Изготовление деталей из давальческой заготовки

    Изготовление деталей из давальческой заготовки

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.11.2019 14:5912.11.2019 14:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933862Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление деталей из давальческой заготовкиЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933862

    Уникальный номер закупки

    854

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Изготовление деталей из давальческой заготовки

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2019 14:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Приложение 1

    Чертежи

    Чертежи

    Чертежи

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 922 129-71-32

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    P.Golovina@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Головина Полина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Изготовление деталей из давальческой заготовки

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.11.2019 14:59 GMT +312.11.2019 14:5912.11.2019 14:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933862Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление деталей из давальческой заготовкиЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    22.11.2019 15:0022.11.2019 15:0022.11.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933862Подведение итогов не позднее Изготовление деталей из давальческой заготовкиЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.11.201922.11.2019 15:0022.11.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933862Подведение итогов не позднее Изготовление деталей из давальческой заготовкиЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление деталей из давальческой заготовки

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ИзвещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "33.88 Колпак"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "33.26-5 Крышка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "33.12-5 Ограждение"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "33.85 Колпак"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "33.30-5 Крышка правая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "29.01 Каркас"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "30.06-1 Полумуфта ведомая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "30.04-1 Полумуфта ведущая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "30.05 Сухарь"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "30.01 Диск"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "11.02-3Труба"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "20.436 Крышка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "20.435.Крышка сквозная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "20.437 Крышка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "08.28 Кронштейн"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "10.08 башмак"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "12.12 Гайка цент. Цапфы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "12.13 Шайба сферическая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "05.66Ухо"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "05.708 Каркас"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "05.717-1 Колодка"

    Кол-во: 4

    "Позиция 22"

    "05.51 Шайба"

    Кол-во: 4

    "Позиция 23"

    "05.50-1 Ось"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "05.60-1 Кольцо распорное"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "75.362 Крышка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "75.352-2 Ролик"

    Кол-во: 4

    "Позиция 27"

    "75.358 Фланец"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "02.217 Рычаг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    ".02.220 Диск."

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    ".02.201 Стойка."

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "02.301-1.Блок уравнительный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "53.121 Рама"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "05.45 Блок"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "10.01 Серьга в сборе"

    Кол-во: 1

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