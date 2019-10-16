www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31908336819
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка хозяйственных материалов и предметов для обслуживания пассажиров на борту
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2019 14:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Контактный телефон
+7 812 633-39-49
Факс
{}
Адрес электронной почты
tender@rossiya-airlines.com
Ф.И.О. контактного лица
Тирская Е. Н.
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка номерных пломб с логотипом
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка номерных пломб с логотипом
Начальная цена
1 315 440,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
812000
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
- 196210 г. Санкт-Петербург, ул. Штурманская, д.15, склад авиакомпании; - 119027, г. Москва, пос. Внуково, аэропорт «Внуково» строение 20М; - 141426, Московская обл., г. Химки, Шереметьевское шоссе, Владение 31; - 1414730, Московская обл. г. Лобня ул. Шереметьевская д. 9. Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги указаны в Техническом задании (Приложение 4)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
22
22.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 812000
Поставка салфеток бумажных с логотипом для ВС
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка салфеток бумажных с логотипом для ВС
Начальная цена
3 997 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
205000
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196210 г. Санкт-Петербург, ул. Штурманская, д.15, склад авиакомпании; - 119027, г. Москва, пос. Внуково, аэропорт «Внуково» строение 20М; - 141426, Московская обл., г. Химки, Шереметьевское шоссе, Владение 31; - 1414730, Московская обл. г. Лобня ул. Шереметьевская д. 9. Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги указаны в Техническом задании (Приложение 4)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
17
17.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 205000
Поставка расходных вспомогательных материалов и средств для уборки ВС
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных вспомогательных материалов и средств для уборки ВС
Начальная цена
15 985 150,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
3159250
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
- 196210 г. Санкт-Петербург, ул. Штурманская, д.15, склад авиакомпании; - 119027, г. Москва, пос. Внуково, аэропорт «Внуково» строение 20М; - 141426, Московская обл., г. Химки, Шереметьевское шоссе, Владение 31; - 1414730, Московская обл. г. Лобня ул. Шереметьевская д. 9. Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги указаны в Техническом задании (Приложение 4)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
32
32.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3159250
Поставка одноразовых материалов для размещения на борту ВС
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка одноразовых материалов для размещения на борту ВС
Начальная цена
14 160 840,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
10560000
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
- 196210 г. Санкт-Петербург, ул. Штурманская, д.15, склад авиакомпании; - 119027, г. Москва, пос. Внуково, аэропорт «Внуково» строение 20М; - 141426, Московская обл., г. Химки, Шереметьевское шоссе, Владение 31; - 1414730, Московская обл. г. Лобня ул. Шереметьевская д. 9. Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги указаны в Техническом задании (Приложение 4)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
13
13.92
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10560000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.