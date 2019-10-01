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Номер извещения
ГП933861
Уникальный номер закупки
01.10/19
Наименование закупки
Выбор поставщика автомобиля для перевозки пассажиров «Skoda Octavia Ambition : 1,6 MPI АКПП (6 ст.)» для нужд Волгоградской дирекции Ф-л Банка ГПБ (АО) «Южный»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2019 14:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350033, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Дмитриевская Дамба, 11
Почтовый адрес
350033, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Дмитриевская Дамба, 11
Контактный телефон
+7 861 210-48-15 доб. 2125
Факс
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Адрес электронной почты
vladimir.dunaev.yufo@gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дунаев Владимир Игоревич
Место рассмотрения предложений
Краснодар
Закупки и тендеры Услуги по торговле легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выбор поставщика автомобиля для перевозки пассажиров «Skoda Octavia Ambition : 1,6 MPI АКПП (6 ст.)» для нужд Волгоградской дирекции Ф-л Банка ГПБ (АО) «Южный»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.10.2019 12:00 GMT +301.10.2019 12:0001.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933861Дата и время окончания срока приема заявок Выбор поставщика автомобиля для перевозки пассажиров «Skoda Octavia Ambition : 1,6 MPI АКПП (6 ст.)» для нужд Волгоградской дирекции Ф-л Банка ГПБ (АО) «Южный»Краснодар
Дата и время вскрытия заявок
01.10.2019 12:0001.10.2019 12:0001.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933861Дата и время вскрытия заявок Выбор поставщика автомобиля для перевозки пассажиров «Skoda Octavia Ambition : 1,6 MPI АКПП (6 ст.)» для нужд Волгоградской дирекции Ф-л Банка ГПБ (АО) «Южный»Краснодар
Подведение итогов не позднее
08.10.2019 17:0008.10.2019 17:0008.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933861Подведение итогов не позднее Выбор поставщика автомобиля для перевозки пассажиров «Skoda Octavia Ambition : 1,6 MPI АКПП (6 ст.)» для нужд Волгоградской дирекции Ф-л Банка ГПБ (АО) «Южный»Краснодар
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
08.10.201908.10.2019 17:0008.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933861Подведение итогов не позднее Выбор поставщика автомобиля для перевозки пассажиров «Skoda Octavia Ambition : 1,6 MPI АКПП (6 ст.)» для нужд Волгоградской дирекции Ф-л Банка ГПБ (АО) «Южный»Краснодар
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выбор поставщика автомобиля для перевозки пассажиров «Skoda Octavia Ambition : 1,6 MPI АКПП (6 ст.)» для нужд Волгоградской дирекции Ф-л Банка ГПБ (АО) «Южный»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Cамовывоз из автосалона Поставщика. Осмотр и выдача автомобиля должны производиться в Волгоградской области (не более 50 км от г. Волгоград)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Cамовывоз из автосалона Поставщика. Осмотр и выдача автомобиля должны производиться в Волгоградской области (не более 50 км от г. Волгоград)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) Южный
Все закупки и тендеры Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) Южный
Адрес местонахождения
350033, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Дмитриевская Дамба, 11
45.11.3
45.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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