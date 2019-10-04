Открытый конкурс №67 в электронной форме для заключения договора подряда на выполнение изыскательских работ по исполнительной съемке кабеля связи - контрольного кабеля КИПиА водозабора "Прибрежный", с нанесением на планшеты УАиГ администрации г.о. Тольятти, для участников из числа СМСП, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 31908336655 Уникальный номер закупки 67 Номер закупки Наименование закупки Открытый конкурс №67 в электронной форме для заключения договора подряда на выполнение изыскательских работ по исполнительной съемке кабеля связи - контрольного кабеля КИПиА водозабора "Прибрежный", с нанесением на планшеты УАиГ администрации г.о. Тольятти, для участников из числа СМСП, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы». Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс в электронной форме для СМСП Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Конкурс 67

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Волжские коммунальные системы

Все закупки и тендеры Волжские коммунальные системы Юридический адрес 445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50 Почтовый адрес 445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50 Контактный телефон +7 8482 55-13-76 доб. 477 Факс +7 8482 55-13-67 Адрес электронной почты soldatov_vn@volcomsys.ru Ф.И.О. контактного лица Солдатов Владимир Николаевич Место рассмотрения предложений Тольятти Закупки и тендеры Самарская область Ключевые слова:

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