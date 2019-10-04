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Номер извещения
31908336655
Уникальный номер закупки
67
Наименование закупки
Открытый конкурс №67 в электронной форме для заключения договора подряда на выполнение изыскательских работ по исполнительной съемке кабеля связи - контрольного кабеля КИПиА водозабора "Прибрежный", с нанесением на планшеты УАиГ администрации г.о. Тольятти, для участников из числа СМСП, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2019 14:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50
Почтовый адрес
445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50
Контактный телефон
+7 8482 55-13-76 доб. 477
Факс
+7 8482 55-13-67
Адрес электронной почты
soldatov_vn@volcomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Солдатов Владимир Николаевич
Место рассмотрения предложений
Тольятти
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Выполнение изыскательских работ по исполнительной съемке кабеля связи - контрольного кабеля КИПиА, с нанесением на планшеты УАиГ администрации г.о. Тольятти.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.10.201916.10.2019 13:0016.10.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908336655Подведение итогов не позднее Выполнение изыскательских работ по исполнительной съемке кабеля связи - контрольного кабеля КИПиА, с нанесением на планшеты УАиГ администрации г.о. Тольятти.Тольятти
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение изыскательских работ по исполнительной съемке кабеля связи - контрольного кабеля КИПиА, с нанесением на планшеты УАиГ администрации г.о. Тольятти.
Начальная цена
286 050,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условиям конкурсной документации.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
445007, РФ, Самарская обл., г. о. Тольятти.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Волжские коммунальные системы
Все закупки и тендеры Волжские коммунальные системы
Адрес местонахождения
445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50
71.12.35.110
71.12.7
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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