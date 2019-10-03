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Номер извещения
31908336603
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка ИК-Фурье спектрометра в комплекте
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2019 14:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620137, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ66, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ СОФЬИ КОВАЛЕВСКОЙ, 22/20,
Почтовый адрес
620990 г.Екатеринбург, ул. С.Ковалевской, д.22/ул. Академическая, д.20
Контактный телефон
+7 343 362-30-50
Факс
--
Адрес электронной почты
nik@ios.uran.ru
Ф.И.О. контактного лица
Никифорова Юлия Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
г.Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ИК-Фурье спектрометра в комплекте
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2019 15:00 GMT +303.10.2019 15:0003.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908336603Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ИК-Фурье спектрометра в комплектег.Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
04.10.2019 08:0004.10.2019 08:0004.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908336603Дата и время вскрытия заявок Поставка ИК-Фурье спектрометра в комплектег.Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
04.10.2019 12:0004.10.2019 12:0004.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908336603Подведение итогов не позднее Поставка ИК-Фурье спектрометра в комплектег.Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ИК-Фурье спектрометра в комплекте
Начальная цена
3 408 560,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации о проведении запроса оферт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации о проведении запроса офертРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ИОС УРО РАН
Все закупки и тендеры ИОС УРО РАН
Адрес местонахождения
620137, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ66, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ СОФЬИ КОВАЛЕВСКОЙ, 22/20,
620990 г.Екатеринбург, ул. С.Ковалевской, д.22/ул. Академическая, д.20
26.51.53.150
26.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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