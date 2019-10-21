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Номер извещения
31908336523
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка установок травления
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2019 14:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,
Почтовый адрес
111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16
Контактный телефон
+7 495 647-42-72
Факс
Адрес электронной почты
chudinov_oi@spacecorp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филиппов Дмитрий Александрович
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка установок травления
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.10.2019 12:00 GMT +321.10.2019 12:0021.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908336523Дата и время окончания срока приема заявок Поставка установок травленияг. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.10.2019 12:0022.10.2019 12:0022.10.2019 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908336523Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка установок травленияг. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
Дата и время проведения
23.10.2019 13:0023.10.2019 13:0023.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время проведения 31908336523Дата и время проведения Поставка установок травленияг. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
Подведение итогов не позднее
29.10.2019 18:0029.10.2019 18:0029.10.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908336523Подведение итогов не позднее Поставка установок травленияг. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка установок травления
Начальная цена
4 440 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о закупке.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией о закупке.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Адрес местонахождения
111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,
111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16
28.29.60.000
46.69.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
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