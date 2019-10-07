Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Приобретение программных средств защиты информации

    Приобретение программных средств защиты информации

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.10.2019 11:0007.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933852Дата и время окончания срока приема заявок Программные средства защиты информацииМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933852

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение программных средств защиты информации

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2019 14:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Инструкция претенденту

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВАТЭК
    Все закупки и тендеры ПАО НОВАТЭК

    Юридический адрес

    629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А

    Почтовый адрес

    119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2

    Контактный телефон

    +7 495 730-60-01 доб. 1331

    Факс

    +7 495 730-60-00

    Адрес электронной почты

    yuliya.loshkareva@novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лошкарева Юлия Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Программные средства защиты информации

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.10.2019 11:00 GMT +307.10.2019 11:0007.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933852Дата и время окончания срока приема заявок Программные средства защиты информацииМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    07.10.2019 11:0007.10.2019 11:0007.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933852Дата и время вскрытия заявок Программные средства защиты информацииМосква

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2019 14:0031.10.2019 14:0031.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933852Подведение итогов не позднее Программные средства защиты информацииМосква

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 14:0031.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933852Подведение итогов не позднее Программные средства защиты информацииМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Программные средства защиты информации

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВАТЭК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НОВАТЭК
    Все закупки и тендеры ПАО НОВАТЭК

    Адрес местонахождения

    629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А

    119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2

    Классификатор ОКПД2

    62.01

    Продукты программные и услуги по разработке и тестированию программного обеспечения

    58.29

    Услуги по изданию прочего программного обеспечения

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Программные средства защиты информации"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
    Конкурентный отбор № 32211077744
    Открытый конкурентный отбор в электронной форме №ЭКО-8-2022 по отбору организации на право заключения с акционерным обществом «Газпром газораспределение Великий Новгород» договора на поставку товаров по номенклатурной группе «Программное обеспечение и лицензии» (поставка новых лицензий АСПО-ГАЗ)
    Открытый конкурентный отбор в электронной форме №ЭКО-8-2022 по отбору организации на право...
    593095
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    712 800
    Лоты:
    1
    Регион:
    Новгородская область
    АО ГИПРОКИСЛОРОД
    Запрос предложений № ГП225893
    Приобретение лицензий программного обеспечения AutoCAD - including specialized toolsets AD Commercial New Single-user ELD Annual Subscription – 12 единиц (сроком на 1 год) и сетевой лицензии СПДС GraphiCS 2022.x, - 10 единиц (сроком на 1 год).
    Приобретение лицензий программного обеспечения AutoCAD - including specialized toolsets AD...
    592773
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО РОСТОВВОДОКАНАЛ
    Запрос предложений № 32211069857
    Оказание услуг по предоставлению права использования программ для ЭВМ
    Оказание услуг по предоставлению права использования программ для ЭВМ
    591906
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 16:30(GMT+03:00)
    57 934
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ростовская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
    Запрос предложений № 32111011261
    Поставку лицензий для ПО Р7-Офис
    Поставку лицензий для ПО Р7-Офис
    583032
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 09:59(GMT+03:00)
    5 664 300
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Маркетинговое исследование для СМСП № 32110927031
    634/09.12.21/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Оказание услуг по предоставлению прав доступа к справочным системам «Кадры», «Главбух»
    634/09.12.21/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Оказание услуг по предоставлению прав доступа к справочным...
    574185
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговое исследование для СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    21.01.2022 15:30(GMT+03:00)
    341 803
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА
    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме № 32211055699
    Поставка лицензий Maintenance для BricsCAD Lite Net
    Поставка лицензий Maintenance для BricsCAD Lite Net
    589731
    Закупки корпоративных заказчиков
    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 09:59(GMT+03:00)
    691 320
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пензенская область
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Маркетинговое исследование для СМСП № 32110679741
    484/27.09.21/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Оказание услуг по предоставлению неисключительных прав использования Программного продукта Microsoft
    484/27.09.21/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Оказание услуг по предоставлению неисключительных прав ...
    541039
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговое исследование для СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.01.2022 15:30(GMT+03:00)
    501 166
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ
    Запрос предложений № 32211046212
    Поставка лицензий Kaspersky
    Поставка лицензий Kaspersky
    588193
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    531 168
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кировская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить