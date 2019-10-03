Закупка №1156/78/2019 на право заключения договора на выполнение комплекса работ по строительству тепловых сетей от котельной, расположенной по адресу: г. Санкт-Петербург, Центральный район ул. Черняховского, д. 7а, лит Б, для подключения объекта капитального строительства по адресу: Санкт-Петербург, Центральный район, ул. Днепропетровская, д. 37, лит. А

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 31908336468 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Закупка №1156/78/2019 на право заключения договора на выполнение комплекса работ по строительству тепловых сетей от котельной, расположенной по адресу: г. Санкт-Петербург, Центральный район ул. Черняховского, д. 7а, лит Б, для подключения объекта капитального строительства по адресу: Санкт-Петербург, Центральный район, ул. Днепропетровская, д. 37, лит. А Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений в электронной форме для СМСП Способ реализации Дата публикации

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