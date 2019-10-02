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    Главная / Торги / Поставка металлопроката для объекта УМВГК

    Поставка металлопроката для объекта УМВГК

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.10.2019 12:3002.10.2019 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933976Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопроката для объекта УМВГКМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933976

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка металлопроката для объекта УМВГК

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2019 11:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4374

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    r.petrenko@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Петренко Реана Хамитовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    металлопрокат, прокат, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка металлопроката для объекта УМВГК

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.10.2019 12:30 GMT +302.10.2019 12:3002.10.2019 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933976Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопроката для объекта УМВГКМосква

    Подведение итогов не позднее

    29.11.2019 16:0029.11.2019 16:0029.11.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933976Подведение итогов не позднее Поставка металлопроката для объекта УМВГКМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    29.11.201929.11.2019 16:0029.11.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933976Подведение итогов не позднее Поставка металлопроката для объекта УМВГКМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлопроката для объекта УМВГК

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    28,621 тн

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1.Автотранспорт: Адрес выгрузки: Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Зверева 212; - Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью «Терминал Ленаречтранс» (ООО «Терминал ЛРТ» для ООО «ГАС»). - Юридический адрес: 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Зверева 212. 2.Железнодорожный транспорт: ст. Лена ВСЖД, код станции 927105. 3.СамовывозРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: Оплата 100% в течение 30 календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателю. Под партией Товара понимается товар, отгружаемый по одному товарно-сопроводительному документу.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лента 3х30 Ст3 ГОСТ 6009–74"

    Кол-во: 4.86

    "Позиция 2"

    "Лента 2х30 Ст3 ГОСТ 6009–74"

    Кол-во: 9.414

    "Позиция 3"

    "Лента 0,7х20 М стальная из ст.3 упаковочная ГОСТ 3560-73"

    Кол-во: 14.347

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