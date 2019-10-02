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Номер извещения
ГП933976
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка металлопроката для объекта УМВГК
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2019 11:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50 доб. 4374
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
r.petrenko@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петренко Реана Хамитовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Поставка металлопроката для объекта УМВГК
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.10.2019 12:30 GMT +302.10.2019 12:3002.10.2019 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933976Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопроката для объекта УМВГКМосква
Подведение итогов не позднее
29.11.2019 16:0029.11.2019 16:0029.11.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933976Подведение итогов не позднее Поставка металлопроката для объекта УМВГКМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка металлопроката для объекта УМВГК
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
28,621 тн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
1.Автотранспорт: Адрес выгрузки: Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Зверева 212; - Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью «Терминал Ленаречтранс» (ООО «Терминал ЛРТ» для ООО «ГАС»). - Юридический адрес: 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Зверева 212. 2.Железнодорожный транспорт: ст. Лена ВСЖД, код станции 927105. 3.СамовывозРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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