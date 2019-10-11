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Номер извещения
ГП933849
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка «Тракторов с навесным оборудованием» для нужд ОАО «Ямал СПГ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2019 13:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
Контактный телефон
+7 495 228-98-50 доб. 13548
Факс
+7 495 228-98-49
Адрес электронной почты
P.Danilov@yamalspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Данилов Павел Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Закупка «Тракторов с навесным оборудованием» для нужд ОАО «Ямал СПГ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.10.2019 16:00 GMT +311.10.2019 16:0011.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933849Дата и время окончания срока приема заявок Закупка «Тракторов с навесным оборудованием» для нужд ОАО «Ямал СПГ»Москва
Дата и время вскрытия заявок
11.10.2019 16:3011.10.2019 16:3011.10.2019 16:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933849Дата и время вскрытия заявок Закупка «Тракторов с навесным оборудованием» для нужд ОАО «Ямал СПГ»Москва
Подведение итогов не позднее
25.10.2019 17:0025.10.2019 17:0025.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933849Подведение итогов не позднее Закупка «Тракторов с навесным оборудованием» для нужд ОАО «Ямал СПГ»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка «Тракторов с навесным оборудованием» для нужд ОАО «Ямал СПГ»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
DDP, г. Архангельск, ул. Космонавта Комарова, 14, ПРР «Экономия» ОАО «Архморторгпорт».Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ямал СПГ
Все закупки и тендеры Ямал СПГ
Адрес местонахождения
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
28.30.22
28.3
Документация лота
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
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