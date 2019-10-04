www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31908341753
Уникальный номер закупки
119
Наименование закупки
Поставка мебели для нужд ООО "Оренбург Водоканал"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Полотовая закупка
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2019 14:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
Почтовый адрес
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
Контактный телефон
+7 3532 37-00-00 доб. 6263
Факс
+7 3532 37-00-00
Адрес электронной почты
aa.suslov@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Суслов Александр Александрович
Место рассмотрения предложений
Оренбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка мебели для персонала водозабора ООО "Оренбург Водоконал"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2019 10:00 GMT +304.10.2019 10:0004.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908341753Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мебели для персонала водозабора ООО "Оренбург Водоконал" Оренбург
Дата и время вскрытия заявок
04.10.2019 10:0004.10.2019 10:0004.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908341753Дата и время вскрытия заявок Поставка мебели для персонала водозабора ООО "Оренбург Водоконал" Оренбург
Подведение итогов не позднее
17.10.2019 08:0017.10.2019 08:0017.10.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908341753Подведение итогов не позднее Поставка мебели для персонала водозабора ООО "Оренбург Водоконал" Оренбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мебели для персонала водозабора ООО "Оренбург Водоконал"
Начальная цена
347 015,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Оренбург, ул. Потехина, 41.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
31.01.12
31.01
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Поставка металлических шкафов для нужд ООО "Оренбург Водоканал"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2019 10:00 GMT +304.10.2019 10:0004.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908341753Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлических шкафов для нужд ООО "Оренбург Водоканал" Оренбург
Дата и время вскрытия заявок
04.10.2019 10:0004.10.2019 10:0004.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908341753Дата и время вскрытия заявок Поставка металлических шкафов для нужд ООО "Оренбург Водоканал" Оренбург
Подведение итогов не позднее
17.10.2019 08:0017.10.2019 08:0017.10.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908341753Подведение итогов не позднее Поставка металлических шкафов для нужд ООО "Оренбург Водоканал" Оренбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка металлических шкафов для нужд ООО "Оренбург Водоканал"
Начальная цена
440 627,41
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Оренбург, ул. Потехина, 41.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
31.01.11
31.01
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Поставка мебели для актового зала ООО "Оренбург Водоканал"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2019 10:00 GMT +304.10.2019 10:0004.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908341753Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мебели для актового зала ООО "Оренбург Водоканал" Оренбург
Дата и время вскрытия заявок
04.10.2019 10:0004.10.2019 10:0004.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908341753Дата и время вскрытия заявок Поставка мебели для актового зала ООО "Оренбург Водоканал" Оренбург
Подведение итогов не позднее
17.10.2019 08:0017.10.2019 08:0017.10.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908341753Подведение итогов не позднее Поставка мебели для актового зала ООО "Оренбург Водоканал" Оренбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мебели для актового зала ООО "Оренбург Водоканал"
Начальная цена
174 946,15
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Оренбург, ул. Потехина, 41.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
31.01.12.160
31.01
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Поставка мебели в соответствии с дизайн-проектом для дополнительного офиса ООО "Оренбург Водоканал"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2019 10:00 GMT +304.10.2019 10:0004.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908341753Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мебели в соответствии с дизайн-проектом для дополнительного офиса ООО "Оренбург Водоканал" Оренбург
Дата и время вскрытия заявок
04.10.2019 10:0004.10.2019 10:0004.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908341753Дата и время вскрытия заявок Поставка мебели в соответствии с дизайн-проектом для дополнительного офиса ООО "Оренбург Водоканал" Оренбург
Подведение итогов не позднее
17.10.2019 08:0017.10.2019 08:0017.10.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908341753Подведение итогов не позднее Поставка мебели в соответствии с дизайн-проектом для дополнительного офиса ООО "Оренбург Водоканал" Оренбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мебели в соответствии с дизайн-проектом для дополнительного офиса ООО "Оренбург Водоканал"
Начальная цена
377 796,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Оренбург, ул. Карагандинская, 59/3.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
31.01.12
31.01
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Поставка мебели для дополнительного офиса ООО "Оренбург Водоканал"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2019 10:00 GMT +304.10.2019 10:0004.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908341753Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мебели для дополнительного офиса ООО "Оренбург Водоканал" Оренбург
Дата и время вскрытия заявок
04.10.2019 10:0004.10.2019 10:0004.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908341753Дата и время вскрытия заявок Поставка мебели для дополнительного офиса ООО "Оренбург Водоканал" Оренбург
Подведение итогов не позднее
17.10.2019 08:0017.10.2019 08:0017.10.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908341753Подведение итогов не позднее Поставка мебели для дополнительного офиса ООО "Оренбург Водоканал" Оренбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мебели для дополнительного офиса ООО "Оренбург Водоканал"
Начальная цена
515 226,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Оренбург, ул. Карагандинская, 59/3.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
31.01.12
31.01
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.