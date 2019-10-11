Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

в соответствии с проектом договора (в разделе V «Проект договора») и техническим заданием (в разделе IV «Техническое задание») – 16 100 кг. Допустимое отклонение количества каждого наименования продукции не должно превышать +10% (десяти процентов) от количества продукции, указанного в Спецификации (приложение к проекту договора (в разделе V «Проект договора»).