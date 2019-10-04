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Номер извещения
31908336424
Уникальный номер закупки
35-4
Наименование закупки
Поставка снегоочистительного оборудования для Филиала №4 АО «ГК «Северавтодор»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2019 13:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 3463 25-04-64
Факс
+7 3462 22-51-82
Адрес электронной почты
Fil4-law@severavtodor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ниценко Виталий Борисович
Место рассмотрения предложений
Автономный округ Ханты-Мансийский, Нефтеюганский район, территория Левый берег Юганской Оби
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Поставка снегоочистительного оборудования для Филиала №4 АО "ГК "Северавтодор"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2019 06:00 GMT +304.10.2019 06:0004.10.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908336424Дата и время окончания срока приема заявок Поставка снегоочистительного оборудования для Филиала №4 АО "ГК "Северавтодор"Автономный округ Ханты-Мансийский, Нефтеюганский район, территория Левый берег Юганской Оби
Дата и время вскрытия заявок
04.10.2019 06:0004.10.2019 06:0004.10.2019 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908336424Дата и время вскрытия заявок Поставка снегоочистительного оборудования для Филиала №4 АО "ГК "Северавтодор"Автономный округ Ханты-Мансийский, Нефтеюганский район, территория Левый берег Юганской Оби
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
07.10.201907.10.2019 11:0007.10.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908336424Подведение итогов не позднее Поставка снегоочистительного оборудования для Филиала №4 АО "ГК "Северавтодор"Автономный округ Ханты-Мансийский, Нефтеюганский район, территория Левый берег Юганской Оби
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка снегоочистительного оборудования для Филиала №4 АО "ГК "Северавтодор"
Начальная цена
755 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещения о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно извещения о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Адрес местонахождения
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
30.99.10.000
29.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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