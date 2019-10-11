Изготовить и поставить на условиях франко-перевозчик узлы и системы газоперекачивающего агрегата ГПА-10ДКС-09 "Урал" для "ДКС (2 очередь) на УКПГ-2В; УКПГ-5В Уренгойского НГКМ; УКПГ -11В Ен-Яхинского НГКМ".

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 31908341010 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Изготовить и поставить на условиях франко-перевозчик узлы и системы газоперекачивающего агрегата ГПА-10ДКС-09 "Урал" для "ДКС (2 очередь) на УКПГ-2В; УКПГ-5В Уренгойского НГКМ; УКПГ -11В Ен-Яхинского НГКМ". Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс в электронной форме для СМСП Способ реализации Дата публикации

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