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Номер извещения
ГП933846
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос публичного предложения в электронной форме на право заключения договора купли-продажи объекта незавершенного строительства: Административное здание, расположенное по адресу город Сургут, квартал 6 по проспекту Ленина. Собственник: ООО «Газпром переработка».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Публичное предложение
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2019 13:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 423
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
e.gladyrevskaya@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гладыревская Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Незавершенное строительством 18-ти этажное административное здание (объект незавершенного строительства), общей площадью 25 478,75 кв. м, расположенное по адресу: город Сургут, квартал 6 по проспекту Ленина.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933846Подведение итогов не позднее незавершенное строительством 18-ти этажное административное здание (объект незавершенного строительства), общей площадью 25 478,75 кв. м, расположенное по адресу: город Сургут, квартал 6 по проспекту Ленина.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Незавершенное строительством 18-ти этажное административное здание (объект незавершенного строительства), общей площадью 25 478,75 кв. м, расположенное по адресу: город Сургут, квартал 6 по проспекту Ленина.
Начальная цена
1 089 963 480,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
15 000 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6,корпус 1, стр. 1, офис 901
169500, Российская Федерация, Республика Коми, Сосногорск, Энергетиков, 15
68
41
Документация лота
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