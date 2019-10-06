www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП933954
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Изготовление и поставка компенсаторов (сборка сильфонов по чертежу)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2019 09:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1
Почтовый адрес
296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1
Контактный телефон
+7 365 652-81-64
Факс
+7 978 857-18-85
Адрес электронной почты
baturaev@sodaplant.ru
Ф.И.О. контактного лица
Батура Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
Красноперекопск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Сборка сильфонов, ч. 013.0965.00 - 12шт.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.10.2019 11:00 GMT +306.10.2019 11:0006.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933954Дата и время окончания срока приема заявок Сборка сильфонов, ч. 013.0965.00 - 12шт. Красноперекопск
Подведение итогов не позднее
16.10.2019 16:0016.10.2019 16:0016.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933954Подведение итогов не позднее Сборка сильфонов, ч. 013.0965.00 - 12шт. Красноперекопск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сборка сильфонов, ч. 013.0965.00 - 12шт.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Сборка сильфонов, ч. 013.0965.00 - 12шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
СРТ- Республика Крым, г. Красноперекопск, ул.Проектная, 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1
25
Документация лота
Кол-во: 12
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.