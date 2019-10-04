Изготовить и поставить на условиях франко-перевозчик узлы и системы газоперекачивающего агрегата ГПА-10ДКС-09 "Урал" для "ДКС (2 очередь) на УКПГ-2В, УКПГ-5В Уренгойского НГКМ, УКПГ-11В Ен-Яхинского НГКМ"

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31908336474 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Изготовить и поставить на условиях франко-перевозчик узлы и системы газоперекачивающего агрегата ГПА-10ДКС-09 "Урал" для "ДКС (2 очередь) на УКПГ-2В, УКПГ-5В Уренгойского НГКМ, УКПГ-11В Ен-Яхинского НГКМ" Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Документация о закупке

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