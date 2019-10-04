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Номер извещения
31908336474
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Изготовить и поставить на условиях франко-перевозчик узлы и системы газоперекачивающего агрегата ГПА-10ДКС-09 "Урал" для "ДКС (2 очередь) на УКПГ-2В, УКПГ-5В Уренгойского НГКМ, УКПГ-11В Ен-Яхинского НГКМ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2019 13:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Почтовый адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Контактный телефон
+7 342 262-71-93
Факс
+7 342 284-54-54
Адрес электронной почты
lni921@iskra.perm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лядова Н. И.
Место рассмотрения предложений
614038, ПАО НПО "Искра", г. Пермь ул. Академика Веденеева, д. 28
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Изготовить и поставить ГПА-10ДКС-09.3512-000 Система маслообеспечения компрессора (для УКПГ-2В; -5В)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2019 21:59 GMT +304.10.2019 21:5904.10.2019 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908336474Дата и время окончания срока приема заявок Изготовить и поставить ГПА-10ДКС-09.3512-000 Система маслообеспечения компрессора (для УКПГ-2В; -5В)614038, ПАО НПО "Искра", г. Пермь ул. Академика Веденеева, д. 28
Дата и время вскрытия заявок
04.10.2019 21:5904.10.2019 21:5904.10.2019 21:59Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908336474Дата и время вскрытия заявок Изготовить и поставить ГПА-10ДКС-09.3512-000 Система маслообеспечения компрессора (для УКПГ-2В; -5В)614038, ПАО НПО "Искра", г. Пермь ул. Академика Веденеева, д. 28
Подведение итогов не позднее
04.11.2019 15:0004.11.2019 15:0004.11.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908336474Подведение итогов не позднее Изготовить и поставить ГПА-10ДКС-09.3512-000 Система маслообеспечения компрессора (для УКПГ-2В; -5В)614038, ПАО НПО "Искра", г. Пермь ул. Академика Веденеева, д. 28
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
04.11.201904.11.2019 15:0004.11.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908336474Подведение итогов не позднее Изготовить и поставить ГПА-10ДКС-09.3512-000 Система маслообеспечения компрессора (для УКПГ-2В; -5В)614038, ПАО НПО "Искра", г. Пермь ул. Академика Веденеева, д. 28
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовить и поставить ГПА-10ДКС-09.3512-000 Система маслообеспечения компрессора (для УКПГ-2В; -5В)
Начальная цена
21 185 676,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
211 856,76 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО Искра
Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра
Адрес местонахождения
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
28.92
28.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6
Изготовить и поставить ГПА-10ДКС-09.3502-000 Система маслообеспечения компрессора (для УКПГ-2В;-5В)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2019 21:59 GMT +304.10.2019 21:5904.10.2019 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908336474Дата и время окончания срока приема заявок Изготовить и поставить ГПА-10ДКС-09.3502-000 Система маслообеспечения компрессора (для УКПГ-2В;-5В)614038, ПАО НПО "Искра", г. Пермь ул. Академика Веденеева, д. 28
Дата и время вскрытия заявок
04.10.2019 21:5904.10.2019 21:5904.10.2019 21:59Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908336474Дата и время вскрытия заявок Изготовить и поставить ГПА-10ДКС-09.3502-000 Система маслообеспечения компрессора (для УКПГ-2В;-5В)614038, ПАО НПО "Искра", г. Пермь ул. Академика Веденеева, д. 28
Подведение итогов не позднее
04.11.2019 15:0004.11.2019 15:0004.11.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908336474Подведение итогов не позднее Изготовить и поставить ГПА-10ДКС-09.3502-000 Система маслообеспечения компрессора (для УКПГ-2В;-5В)614038, ПАО НПО "Искра", г. Пермь ул. Академика Веденеева, д. 28
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
04.11.201904.11.2019 15:0004.11.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908336474Подведение итогов не позднее Изготовить и поставить ГПА-10ДКС-09.3502-000 Система маслообеспечения компрессора (для УКПГ-2В;-5В)614038, ПАО НПО "Искра", г. Пермь ул. Академика Веденеева, д. 28
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовить и поставить ГПА-10ДКС-09.3502-000 Система маслообеспечения компрессора (для УКПГ-2В;-5В)
Начальная цена
21 464 712,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
214 647,12 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО Искра
Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра
Адрес местонахождения
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
28.92
28.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6
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