www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП933886
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приобретение аккумуляторных батарей и выполнение работ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2019 16:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
105187, Российская Федерация, Московская область, Москва, Ткацкая, 36
Почтовый адрес
105187, Российская Федерация, Московская область, Москва, Ткацкая, 36
Контактный телефон
+7 495 221-53-20 доб. 5553138
Факс
{}
Адрес электронной почты
zakupki@rsb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Блохин Юрий Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение аккумуляторных батарей и выполнение работ согласно технического задания
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.10.2019 14:00 GMT +302.10.2019 14:0002.10.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933886Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение аккумуляторных батарей и выполнение работ согласно технического заданияМосква
Дата и время вскрытия заявок
02.10.2019 14:0002.10.2019 14:0002.10.2019 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933886Дата и время вскрытия заявок Приобретение аккумуляторных батарей и выполнение работ согласно технического заданияМосква
Подведение итогов не позднее
15.11.2019 14:0015.11.2019 14:0015.11.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933886Подведение итогов не позднее Приобретение аккумуляторных батарей и выполнение работ согласно технического заданияМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение аккумуляторных батарей и выполнение работ согласно технического задания
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно технического заданияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ
Все закупки и тендеры АО БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ
Адрес местонахождения
105187, Российская Федерация, Московская область, Москва, Ткацкая, 36
27.20.99.000
27.20.23.190
26.20.14.000
26.20.13.000
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 80
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.