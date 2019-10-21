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Номер извещения
ГП933844
Уникальный номер закупки
193-Т-2019
Наименование закупки
Тендер 193-Т-2019 на разработку технического проекта, изготовление, поставку, выполнение ШМР и ПНР насосного оборудования для объекта: "УКПГ. Установка закачки стоков в пласт. Реконструкция", расположенного на стройке "Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка на период ОПЭ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2019 13:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9
Контактный телефон
+7 34949 3-50-00 доб. 3185
Факс
+7 34949 3-50-10
Адрес электронной почты
Nataliya.Shpak@jsc-arcticgas.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шпак Наталья Константиновна
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Разработка технического проекта, изготовление, поставка, выполнение ШМР и ПНР насосного оборудования для объекта: "УКПГ. Установка закачки стоков в пласт. Реконструкция", расположенного на стройке "Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка на период ОПЭ"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.10.2019 21:00 GMT +321.10.2019 21:0021.10.2019 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933844Дата и время окончания срока приема заявок Разработка технического проекта, изготовление, поставка, выполнение ШМР и ПНР насосного оборудования для объекта: "УКПГ. Установка закачки стоков в пласт. Реконструкция", расположенного на стройке "Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка на период ОПЭ"Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
21.10.2019 21:0021.10.2019 21:0021.10.2019 21:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933844Дата и время вскрытия заявок Разработка технического проекта, изготовление, поставка, выполнение ШМР и ПНР насосного оборудования для объекта: "УКПГ. Установка закачки стоков в пласт. Реконструкция", расположенного на стройке "Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка на период ОПЭ"Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
28.11.2019 16:0028.11.2019 16:0028.11.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933844Подведение итогов не позднее Разработка технического проекта, изготовление, поставка, выполнение ШМР и ПНР насосного оборудования для объекта: "УКПГ. Установка закачки стоков в пласт. Реконструкция", расположенного на стройке "Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка на период ОПЭ"Новый Уренгой
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.11.201928.11.2019 16:0028.11.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933844Подведение итогов не позднее Разработка технического проекта, изготовление, поставка, выполнение ШМР и ПНР насосного оборудования для объекта: "УКПГ. Установка закачки стоков в пласт. Реконструкция", расположенного на стройке "Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка на период ОПЭ"Новый Уренгой
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка технического проекта, изготовление, поставка, выполнение ШМР и ПНР насосного оборудования для объекта: "УКПГ. Установка закачки стоков в пласт. Реконструкция", расположенного на стройке "Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка на период ОПЭ"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АРКТИКГАЗ
Все закупки и тендеры АО АРКТИКГАЗ
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9
06
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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