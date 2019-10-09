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    Главная / Торги / Услуги юридического консультанта

    Услуги юридического консультанта

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.10.2019 12:3009.10.2019 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933848Дата и время окончания срока приема заявок Услуги юридического консультантаЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933848

    Уникальный номер закупки

    02-0185-19

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Услуги юридического консультанта

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2019 13:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация № 02-0185-19 (09.10.19)

    Извещение № 02-0185-19 (28.10.2019)

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Севернефтегазпром
    Все закупки и тендеры Севернефтегазпром

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Контактный телефон

    +7 34949 3-32-82

    Факс

    +7 34949 3-31-13

    Адрес электронной почты

    tender@sngp.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Морозов Юрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги юридического консультанта

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.10.2019 12:30 GMT +309.10.2019 12:3009.10.2019 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933848Дата и время окончания срока приема заявок Услуги юридического консультантаЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Дата и время вскрытия заявок

    09.10.2019 12:3009.10.2019 12:3009.10.2019 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933848Дата и время вскрытия заявок Услуги юридического консультантаЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Подведение итогов не позднее

    28.10.2019 13:0028.10.2019 13:0028.10.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933848Подведение итогов не позднее Услуги юридического консультантаЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.10.201928.10.2019 13:0028.10.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933848Подведение итогов не позднее Услуги юридического консультантаЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги юридического консультанта

    Начальная цена

    12 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией о запросе предложений

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией о запросе предложенийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией о запросе предложений

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Севернефтегазпром
    Все закупки и тендеры Севернефтегазпром

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Классификатор ОКПД2

    69.10

    Услуги юридические

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги юридического консультанта"

    Кол-во: 0

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