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    Главная / Торги / № ОР19-09-102 на поставку бытовой техники для нужд Банка ГПБ (АО) в двух лотах: Лот №1. Бытовая техника

    № ОР19-09-102 на поставку бытовой техники для нужд Банка ГПБ (АО) в двух лотах: Лот №1. Бытовая техника

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.10.2019 16:0002.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933840Дата и время окончания срока приема заявок Бытовая техникаМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933840

    Уникальный номер закупки

    ОР19-09-102

    Номер закупки

    Наименование закупки

    № ОР19-09-102 на поставку бытовой техники для нужд Банка ГПБ (АО) в двух лотах: Лот №1. Бытовая техника

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Редукцион

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2019 12:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол.rtf

    Документация

    Формы

    ТЗ

    проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГАЗПРОМБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
    Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1

    Контактный телефон

    +7 495 913-78-74 доб. 57874

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тареева Ирина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Бытовая техника

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    09.10.201909.10.2019 18:0009.10.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933840Подведение итогов не позднее Бытовая техникаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Бытовая техника

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    МоскваРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с ТЗ

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БАНК ГПБ (АО)
    Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1

    Наименование заказчика

    Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
    Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский

    Адрес местонахождения

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Классификатор ОКПД2

    26

    Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/745265/name/5f7596f62cd694.60925750

    01.10.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "бытовая техника"

    Кол-во: 0

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