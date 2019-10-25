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Номер извещения
31908336379
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка экскаватора погрузчика в 2019 году для нужд Группы Компаний "РОСВОДОКАНАЛ" (ООО «Тюмень Водоканал»)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2019 13:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1
Почтовый адрес
121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1
Контактный телефон
+7 495 514-02-11 доб. 1177
Факс
+7 495 514-02-11
Адрес электронной почты
U.Alekseeva@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Алексеева Юлия Николаевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка экаватора погрузчика
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.10.2019 10:00 GMT +325.10.2019 10:0025.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908336379Дата и время окончания срока приема заявок Поставка экаватора погрузчикаМосква
Подведение итогов не позднее
25.11.2019 18:0025.11.2019 18:0025.11.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908336379Подведение итогов не позднее Поставка экаватора погрузчикаМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка экаватора погрузчика
Начальная цена
9 473 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
28.1
28.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
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