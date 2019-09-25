Оказание услуг по фрахтованию баржи для доставки груза на объект Удерей для нужд АО «Сибирское ПГО»

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия оплаты – в течение 30 календарных дней после подписания акта выполненных работ. Перевозка груза общим весом не более 180 т на участок работ Удерей по реке Енисей на барже в срок с 01.10.19 по 20.05.19.