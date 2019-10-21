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Номер извещения
31908336374
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка 7 местной полнокомплектной машины и передвижной мастерской в 2019 году для нужд Группы Компаний "РОСВОДОКАНАЛ" (ООО «Тюмень Водоканал»)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2019 13:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1
Почтовый адрес
121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1
Контактный телефон
+7 495 514-02-11 доб. 1177
Факс
+7 495 514-02-11
Адрес электронной почты
U.Alekseeva@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Алексеева Юлия Николаевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка полнокомплектной машины и передвижной мастерской
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.10.2019 14:00 GMT +321.10.2019 14:0021.10.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908336374Дата и время окончания срока приема заявок Поставка полнокомплектной машины и передвижной мастерскойМосква
Подведение итогов не позднее
25.11.2019 18:0025.11.2019 18:0025.11.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908336374Подведение итогов не позднее Поставка полнокомплектной машины и передвижной мастерскойМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка полнокомплектной машины и передвижной мастерской
Начальная цена
17 933 333,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
28.1
28.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
Кол-во: 4
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