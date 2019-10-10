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Номер извещения
31908335776
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Обслуживание грузов и почты в а/п Прага (PRG), Чешская Республика
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Конкурентный отбор
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2019 12:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Контактный телефон
+7 812 633-39-99 доб. 2463
Факс
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Адрес электронной почты
tender@rossiya-airlines.com
Ф.И.О. контактного лица
Харевич И. А.
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Обслуживание грузов и почты в а/п Прага (PRG), Чешская Республика
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.10.2019 10:00 GMT +310.10.2019 10:0010.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908335776Дата и время окончания срока приема заявок Обслуживание грузов и почты в а/п Прага (PRG), Чешская Республика Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
10.10.2019 10:0010.10.2019 10:0010.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908335776Дата и время вскрытия заявок Обслуживание грузов и почты в а/п Прага (PRG), Чешская Республика Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
14.10.2019 17:0014.10.2019 17:0014.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908335776Подведение итогов не позднее Обслуживание грузов и почты в а/п Прага (PRG), Чешская Республика Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Обслуживание грузов и почты в а/п Прага (PRG), Чешская Республика
Начальная цена
30 744,00
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
не определено
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
а/п Прага (PRG), Чешская РеспубликаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Авиакомпания «Россия»
Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
52.24.19.110
52.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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