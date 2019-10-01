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Номер извещения
ГП933952
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Изготовление и поставка запчастей на центрифуги
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2019 09:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1
Почтовый адрес
296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1
Контактный телефон
+7 365 652-81-64
Факс
+7 978 857-18-85
Адрес электронной почты
baturaev@sodaplant.ru
Ф.И.О. контактного лица
Батура Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
Красноперекопск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Нож ст. 65Г (ГОСТ 1577-81) № 1.1610-34.058-02 Для центрифуги ФГН 1253К-03 ШТ 10 Нож ст. 65Г (ГОСТ 1577-81) № 1.1610-5.0178-02. Для центрифуги ФГН2001К-01 ШТ 6 Нож ст. У8 (ГОСТ 1435-90) № 1.1610-5.0178-02-01. Для центрифуги ФГН 2001К-01 ШТ 6 Нож ст. У8(ГОСТ 1435-90) №1.1610-34.058-02-01. Для центрифуги ФГН 1253К-03 ШТ 10
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.10.2019 11:00 GMT +301.10.2019 11:0001.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933952Дата и время окончания срока приема заявок Нож ст. 65Г (ГОСТ 1577-81) № 1.1610-34.058-02 Для центрифуги ФГН 1253К-03 ШТ 10 Нож ст. 65Г (ГОСТ 1577-81) № 1.1610-5.0178-02. Для центрифуги ФГН2001К-01 ШТ 6 Нож ст. У8 (ГОСТ 1435-90) № 1.1610-5.0178-02-01. Для центрифуги ФГН 2001К-01 ШТ 6 Нож ст. У8(ГОСТ 1435-90) №1.1610-34.058-02-01. Для центрифуги ФГН 1253К-03 ШТ 10 Красноперекопск
Подведение итогов не позднее
02.10.2019 16:0002.10.2019 16:0002.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933952Подведение итогов не позднее Нож ст. 65Г (ГОСТ 1577-81) № 1.1610-34.058-02 Для центрифуги ФГН 1253К-03 ШТ 10 Нож ст. 65Г (ГОСТ 1577-81) № 1.1610-5.0178-02. Для центрифуги ФГН2001К-01 ШТ 6 Нож ст. У8 (ГОСТ 1435-90) № 1.1610-5.0178-02-01. Для центрифуги ФГН 2001К-01 ШТ 6 Нож ст. У8(ГОСТ 1435-90) №1.1610-34.058-02-01. Для центрифуги ФГН 1253К-03 ШТ 10 Красноперекопск
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
02.10.201902.10.2019 16:0002.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933952Подведение итогов не позднее Нож ст. 65Г (ГОСТ 1577-81) № 1.1610-34.058-02 Для центрифуги ФГН 1253К-03 ШТ 10 Нож ст. 65Г (ГОСТ 1577-81) № 1.1610-5.0178-02. Для центрифуги ФГН2001К-01 ШТ 6 Нож ст. У8 (ГОСТ 1435-90) № 1.1610-5.0178-02-01. Для центрифуги ФГН 2001К-01 ШТ 6 Нож ст. У8(ГОСТ 1435-90) №1.1610-34.058-02-01. Для центрифуги ФГН 1253К-03 ШТ 10 Красноперекопск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Нож ст. 65Г (ГОСТ 1577-81) № 1.1610-34.058-02 Для центрифуги ФГН 1253К-03 ШТ 10 Нож ст. 65Г (ГОСТ 1577-81) № 1.1610-5.0178-02. Для центрифуги ФГН2001К-01 ШТ 6 Нож ст. У8 (ГОСТ 1435-90) № 1.1610-5.0178-02-01. Для центрифуги ФГН 2001К-01 ШТ 6 Нож ст. У8(ГОСТ 1435-90) №1.1610-34.058-02-01. Для центрифуги ФГН 1253К-03 ШТ 10
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Нож ст. 65Г (ГОСТ 1577-81) № 1.1610-34.058-02 ШТ 10 Нож ст. 65Г (ГОСТ 1577-81) № 1.1610-5.0178-02. Для центрифуги ФГН2001К-01 ШТ 6 Нож ст. У8 (ГОСТ 1435-90) № 1.1610-5.0178-02-01. Для центрифуги ФГН 2001К-01 ШТ 6 Нож ст. У8(ГОСТ 1435-90) №1.1610-34.058-02-01. Для центрифуги ФГН 1253К-03 ШТ 10
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
СРТ- Республика Крым, г. Красноперекопск, ул.Проектная, 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1
25
Документация лота
Кол-во: 10
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 10
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