Закупка комплекта оборудования для полуавтоматической сварки в среде защитных газов

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата производится в валюте Российской Федерации – рубль. Форма оплаты – безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Оплата товара осуществляется после поставки товара на основании счета, выставленного Поставщиком, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подписания Заказчиком товарной накладной (ТОРГ-12). Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным после списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Поставщик поставляет товар в течение 8 (восьми) недель с даты подписания договора Сторонами.