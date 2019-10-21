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    Главная / Торги / Закупка кухонного оборудования и материалов для оснащения столовых на объектах ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Закупка кухонного оборудования и материалов для оснащения столовых на объектах ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.10.2019 18:0021.10.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933838Дата и время окончания срока приема заявок Закупка кухонного оборудования и материалов для оснащения столовых на объектах ОАО "ЯМАЛ СПГ"МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933838

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка кухонного оборудования и материалов для оснащения столовых на объектах ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2019 12:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    типовая форма договора

    требования по отгрузке товара в порт

    Запрос ткп

    Приложение 2 _формат ткп

    инструкция

    Приложение к формату ткп_характеристики

    Приложение 1

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    M.yustus@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юстус Мария Борисовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка кухонного оборудования и материалов для оснащения столовых на объектах ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.10.2019 18:00 GMT +321.10.2019 18:0021.10.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933838Дата и время окончания срока приема заявок Закупка кухонного оборудования и материалов для оснащения столовых на объектах ОАО "ЯМАЛ СПГ"Москва

    Подведение итогов не позднее

    11.11.2019 18:0011.11.2019 18:0011.11.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933838Подведение итогов не позднее Закупка кухонного оборудования и материалов для оснащения столовых на объектах ОАО "ЯМАЛ СПГ"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.11.201911.11.2019 18:0011.11.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933838Подведение итогов не позднее Закупка кухонного оборудования и материалов для оснащения столовых на объектах ОАО "ЯМАЛ СПГ"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка кухонного оборудования и материалов для оснащения столовых на объектах ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с форматом оферты

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ОАО АМТП/ ст. Соломбалка, г. АрхангельскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка 60 дней с даты поставки партии товара
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    27

    Оборудование электрическое

    25.99.12

    Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия

    25.71.14

    Ложки, вилки, половники, шумовки, лопаточки для тортов, ножи для рыбы, ножи для масла, щипцы для сахара и аналогичные кухонные и столовые приборы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    типовая форма договора

    25.09.2019

    требования по отгрузке товара в порт

    25.09.2019

    Приложение к формату ткп_характеристики

    25.09.2019

    Формат ткп

    25.09.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ТЕСТОМЕС ТММ-140 С ДЕЖОЙ ПОДКАТНОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Пароконвектомат RATIONAL Combi Master SCC 101"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Пароконвектомат RATIONAL Combi Master CM 201 PLUS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Овощерезка ROBOT COUPE CL 50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Весло-мешалка литое 1200 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Лист для выпечки UNOX TG 410 (600x400x15)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 7"

    "Контейнер для сыпучих продуктов 102 л, 75Х40 см H71 см, цвет белый, серия JIWINS"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "Сокоохладитель Arctic Compact 5/2 UGOLINI"

    Кол-во: 6

    "Позиция 9"

    "МУСАТ АЛМАЗНЫЙ T0828D Арт. T0828D"

    Кол-во: 3

    "Позиция 10"

    "Весы напольные CAS HD-150"

    Кол-во: 6

    "Позиция 11"

    "Весы настольные CAS SW-5, дискретность 2гр"

    Кол-во: 15

    "Позиция 12"

    "Весы настольные CAS SW-10"

    Кол-во: 20

    "Позиция 13"

    "Картофелемялка металлическая 600 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Чайник фарфор 1000 мл. WILMAX, шт"

    Кол-во: 8

    "Позиция 15"

    "Термос с помпой, корпус и колба - нерж.сталь 3 л. арт.42205 MERXTEAM , шт"

    Кол-во: 16

    "Позиция 16"

    "Стакан HIGHBALL 330 мл. арт.J0039 OSZ ISLANDE , шт"

    Кол-во: 80

    "Позиция 17"

    "Подставка под термос MERXTEAM , шт"

    Кол-во: 12

    "Позиция 18"

    "Подставка для досок металл Арт.15006CH MVQ, шт"

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "Поднос с крышкой d=45 см. арт.0985 APS , шт"

    Кол-во: 5

    "Позиция 20"

    "Ножеточка нерж. KL31J03-13, шт"

    Кол-во: 10

    "Позиция 21"

    "Шипцы универсальные/9030681MUN"

    Кол-во: 80

    "Позиция 22"

    "Щипцы для кондитерских изделий23020(50919400)"

    Кол-во: 60

    "Позиция 23"

    "Щипцы для хлеба 29533 (50919500)"

    Кол-во: 66

    "Позиция 24"

    "Щипцы для спагетти 29534 (509196000"

    Кол-во: 48

    "Позиция 25"

    "Щипцы для мяса (вилка- лопатка)23021 (50919700)"

    Кол-во: 48

    "Позиция 26"

    "шумовка сетчатая WS24N/d24см, L52см"

    Кол-во: 4

    "Позиция 27"

    "шумовка сетчатая WS18N/d12см, L42см"

    Кол-во: 4

    "Позиция 28"

    "Дуршлаг с двумя ручками d 400 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 29"

    "Мерная чаша 1л JW606"

    Кол-во: 16

    "Позиция 30"

    "Точилка для ножей настольная"

    Кол-во: 12

    "Позиция 31"

    "Терка 4 стороны 24,5 см"

    Кол-во: 24

    "Позиция 32"

    "Совок мерный нержавейка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 33"

    "Сковорода блинная d26см/131026"

    Кол-во: 42

    "Позиция 34"

    "сковорода с антипригарным покрытием d 30 см"

    Кол-во: 12

    "Позиция 35"

    "сковорода-гриль 29х29х4,3 см/142000"

    Кол-во: 8

    "Позиция 36"

    "Сковорода для жарки яиц Teskoma PREMIUM на 4 ячейки 22*22 см"

    Кол-во: 8

    "Позиция 37"

    "Скалка большая с ручками 50-60 см"

    Кол-во: 4

    "Позиция 38"

    "Скалка малая с прокручивающимися ручками 20-30 см"

    Кол-во: 4

    "Позиция 39"

    "сито малое/SS21 21см"

    Кол-во: 8

    "Позиция 40"

    "сито большое/SS35 35 см"

    Кол-во: 8

    "Позиция 41"

    "Открывалка для банок настольная "Бонзер""

    Кол-во: 8

    "Позиция 42"

    "Перчатка кольчужная с манжетой/1852003"

    Кол-во: 8

    "Позиция 43"

    "ножницы для рыбы/1510000"

    Кол-во: 4

    "Позиция 44"

    "нож филейный /7366022 синий"

    Кол-во: 8

    "Позиция 45"

    "нож обвалочный /7307014 синий"

    Кол-во: 9

    "Позиция 46"

    "нож для хлеба /1363028 белый"

    Кол-во: 18

    "Позиция 47"

    "ножницы для птицы /1017000"

    Кол-во: 10

    "Позиция 48"

    "Рубак красный"

    Кол-во: 8

    "Позиция 49"

    "Нож д/хлеба «Проотель»; сталь нерж.,пластик; L=39/25,B=2.5см; черный,металлич. COM- 04070296"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Нож кухонный универсальный Проотель, L=34/21,B=3см ProHotel Chef, 4071955"

    Кол-во: 20

    "Позиция 51"

    "Нож поварской «Проотель» нержавеющая сталь, пластик L=34.5/21 см ProHotel 4071950"

    Кол-во: 20

    "Позиция 52"

    "Нож поварской «Проотель» нержавеющая сталь, пластик L=39/25.5 см ProHotel 4071951"

    Кол-во: 20

    "Позиция 53"

    "Нож поварской «Проотель»; сталь нерж.,пластик; L=43.5/28.5,B=6.5см; желт.,металлич. COM- 04071976"

    Кол-во: 17

    "Позиция 54"

    "Нож поварской «Проотель»; сталь нерж.,пластик; L=34/20,B=4.5см; желт.,металлич. COM- 04071966"

    Кол-во: 17

    "Позиция 55"

    "Нож поварской «Проотель»; сталь нерж.,пластик; L=38/24,B=5.5см; зелен.,металлич. COM- 04071969"

    Кол-во: 20

    "Позиция 56"

    "Нож поварской Проотель, L=43.5/28.5,B=6.5см, ProHotel Prof, 4071975"

    Кол-во: 15

    "Позиция 57"

    "Нож поварской «Проотель»; сталь нерж.,пластик; L=38/24,B=5.5см; синий,металлич. COM- 04071970"

    Кол-во: 15

    "Позиция 58"

    "Нож поварской «Проотель»; сталь нерж.,пластик; L=38/24,B=5.5см; красный,металлич. COM- 04071968"

    Кол-во: 15

    "Позиция 59"

    "Нож поварской «Проотель» нержавеющая сталь, пластик L=34/20 см ProHotel 4071963"

    Кол-во: 15

    "Позиция 60"

    "Нож поварской «Проотель» L=34/20 см ProHotel 4071964 AS00301-04Gr"

    Кол-во: 33

    "Позиция 61"

    "нож для чистки овощей/8382011 зеленый"

    Кол-во: 28

    "Позиция 62"

    "Молоток для мяса (большой метал)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 63"

    "Лопатка изогнутая прямоугольная L=10 см 30194 (9541.8315.10)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 64"

    "Лопатка изогнутая с прорезями L=29 см 47819(21716)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 65"

    "Лопатка прямая широкая для рыбы L=26,5см 47886 (9940563)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 66"

    "Лопатки изогнутая перфорированная L=41 с длинной ручкой 43971 (FS40)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 67"

    "Ложка поликарбонат прозрачный /SPO13CW"

    Кол-во: 96

    "Позиция 68"

    "Кувшин из поликарбоната Camwear® 1,9л"

    Кол-во: 20

    "Позиция 69"

    "Кувшин "Casablanca" 1,5 л"

    Кол-во: 20

    "Позиция 70"

    "Тарелка обеденная Luminarc Трианон Trianon 24 см АРТ N5015"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 71"

    "Нож для чистки овощей с зеленой ручкой арт. 8391007 Sanelli"

    Кол-во: 28

    "Позиция 72"

    "Лопатка кондитерская 35 см"

    Кол-во: 8

    "Позиция 73"

    "Кружка 290 мл. "TRIANON", d=8,2 см.арт.D6880 ARC International"

    Кол-во: 700

    "Позиция 74"

    "Стакан ударопрочное стекло Arcoroc Гранити 200 мл"

    Кол-во: 3200

    "Позиция 75"

    "Салатник "TRIANON" 16см"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 76"

    "Салатник "TRIANON" 12см"

    Кол-во: 1700

    "Позиция 77"

    "Нож столовый нержавейка "Сонет""

    Кол-во: 500

    "Позиция 78"

    "ложка столовая нержавейка "Сонет""

    Кол-во: 5100

    "Позиция 79"

    "ложка чайная нержавейка "Сонет""

    Кол-во: 500

    "Позиция 80"

    "Вилка столовая нержавейка "Сонет""

    Кол-во: 5100

    "Позиция 81"

    "Поднос 53*33см зеленый (119) MG/10/, Мастергласс"

    Кол-во: 800

    "Позиция 82"

    "ложка кофейная Savoy Pintinox"

    Кол-во: 24

    "Позиция 83"

    "ложка чайная Savoy Pintinox"

    Кол-во: 48

    "Позиция 84"

    "ложка десертная Savoy Pintinox"

    Кол-во: 24

    "Позиция 85"

    "ложка столовая Savoy Pintinox"

    Кол-во: 48

    "Позиция 86"

    "вилка десертная Savoy Pintinox"

    Кол-во: 48

    "Позиция 87"

    "нож десертный Savoy Pintinox"

    Кол-во: 48

    "Позиция 88"

    "вилка для рыбы Savoy Pintinox"

    Кол-во: 24

    "Позиция 89"

    "нож для рыбы Savoy Pintinox"

    Кол-во: 24

    "Позиция 90"

    "вилка столовая Savoy Pintinox"

    Кол-во: 48

    "Позиция 91"

    "нож столовый Savoy Pintinox"

    Кол-во: 48

    "Позиция 92"

    "Бокал для воды хр. стекло "Дива" 450мл Германия"

    Кол-во: 60

    "Позиция 93"

    "Набор для специй (соль,перец, зубочистки) н/ж сталь"

    Кол-во: 400

    "Позиция 94"

    "Крышка к лоткам 1/2 P12HC"

    Кол-во: 36

    "Позиция 95"

    "Крышка к лоткам 1/1 P11HC"

    Кол-во: 36

    "Позиция 96"

    "Лотки поликарбонат серия "Perfeсt" 1/2 h-6,5 cм"

    Кол-во: 18

    "Позиция 97"

    "Лотки поликарбонат серия "Perfeсt" 1/2 h-10 cм"

    Кол-во: 18

    "Позиция 98"

    "Лотки поликарбонат серия "Perfeсt" 1/2 h-15 cм"

    Кол-во: 18

    "Позиция 99"

    "Лотки поликарбонат серия "Perfeсt" 1/2 h-20 cм"

    Кол-во: 18

    "Позиция 100"

    "Лотки поликарбонат серия "Perfeсt" 1/1 h-15 cм"

    Кол-во: 18

    "Позиция 101"

    "Лотки поликарбонат серия "Perfeсt" 1/1 h-20 cм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 102"

    "Крышка к гастроемкости 1/2"

    Кол-во: 36

    "Позиция 103"

    "Крышка к гастроемкости 1/1"

    Кол-во: 72

    "Позиция 104"

    "Гастроемкости из нержавеющей стали 1/2 h-200 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 105"

    "Гастроемкости из нержавеющей стали 1/2 h-65 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 106"

    "Гастроемкости из нержавеющей стали 1/1 h-200 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 107"

    "Гастроемкости из нержавеющей стали 1/1 h-150 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 108"

    "Гастроемкости из нержавеющей стали 1/1 h-100 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 109"

    "Гастроемкости из нержавеющей стали 1/1 h-65 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 110"

    "Гастроемкости из нержавеющей стали 1/1 h-40 мм перфорированное дно"

    Кол-во: 10

    "Позиция 111"

    "Гастроемкости из нержавеющей стали 1/1 h-40 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 112"

    "Гастроемкости из нержавеющей стали 1/1 h-20 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 113"

    "Корзины для выпечки ротанг+ нерж. 60х32 см"

    Кол-во: 60

    "Позиция 114"

    "Доски разделочные поликарбонатные 53х32,5х2 красная"

    Кол-во: 20

    "Позиция 115"

    "Доски разделочные поликарбонатные 53х32,5х2 желтая"

    Кол-во: 20

    "Позиция 116"

    "Доски разделочные поликарбонатные 53х32,5х2 синяя"

    Кол-во: 20

    "Позиция 117"

    "Доска разделочна поликарбонатная 53х32,5 х2 коричневая"

    Кол-во: 15

    "Позиция 118"

    "Доски разделочные поликарбонатные 53х32,5х2 белая"

    Кол-во: 20

    "Позиция 119"

    "Доски разделочные поликарбонатные 53х32,5х2 зеленая"

    Кол-во: 20

    "Позиция 120"

    "Комплект из 7 дисков к овощерезке ROBOT-COUPE"

    Кол-во: 5

    "Позиция 121"

    "Кипятильник наливной Convito WB-35"

    Кол-во: 6

    "Позиция 122"

    "Картофелечистка МОК-300У"

    Кол-во: 5

    "Позиция 123"

    "Миксер планетарный серии J-20 BF"

    Кол-во: 2

    "Позиция 124"

    "Шкаф холодильный POLAIR СМ 107-S ШХ-0,7"

    Кол-во: 3

    "Позиция 125"

    "Шкаф холодильный POLAIR CM114-S ШХ-1,4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 126"

    "Набор из 7 дисков для овощерезки RG-250i; HALLDE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 127"

    "Набор из 7 дисков для овощерезки RG-100i; HALLDE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 128"

    "Стол обеденный 1200х800 см с пластиковым покрытием"

    Кол-во: 50

    "Позиция 129"

    "Ванна моечная ВМС/2-154/80/430 нержавейка"

    Кол-во: 3

    "Позиция 130"

    "Ванна моечная 3х секционная сварная 1490/530"

    Кол-во: 4

    "Позиция 131"

    "Кухонная машина Electrolux EKM4000чаша 4,2 л"

    Кол-во: 3

    "Позиция 132"

    "Тележка сервировочная ITERMA тс-3/3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 133"

    "Машина гастрономическая (слайсер) Gastrorag HBS250N"

    Кол-во: 2

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