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Номер извещения
ГП933838
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка кухонного оборудования и материалов для оснащения столовых на объектах ОАО "ЯМАЛ СПГ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2019 12:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
Контактный телефон
+7 495 228-98-50
Факс
+7 495 228-98-49
Адрес электронной почты
M.yustus@yamalspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юстус Мария Борисовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка кухонного оборудования и материалов для оснащения столовых на объектах ОАО "ЯМАЛ СПГ"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.10.2019 18:00 GMT +321.10.2019 18:0021.10.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933838Дата и время окончания срока приема заявок Закупка кухонного оборудования и материалов для оснащения столовых на объектах ОАО "ЯМАЛ СПГ"Москва
Подведение итогов не позднее
11.11.2019 18:0011.11.2019 18:0011.11.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933838Подведение итогов не позднее Закупка кухонного оборудования и материалов для оснащения столовых на объектах ОАО "ЯМАЛ СПГ"Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка кухонного оборудования и материалов для оснащения столовых на объектах ОАО "ЯМАЛ СПГ"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с форматом оферты
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ОАО АМТП/ ст. Соломбалка, г. АрхангельскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ямал СПГ
Все закупки и тендеры Ямал СПГ
Адрес местонахождения
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
28
27
25.99.12
25.71.14
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 2
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Кол-во: 16
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Кол-во: 20
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Кол-во: 8
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Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
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Кол-во: 9
Кол-во: 18
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Кол-во: 8
Кол-во: 2
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Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 17
Кол-во: 17
Кол-во: 20
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 33
Кол-во: 28
Кол-во: 8
Кол-во: 12
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Кол-во: 24
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Кол-во: 1000
Кол-во: 28
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Кол-во: 700
Кол-во: 3200
Кол-во: 1200
Кол-во: 1700
Кол-во: 500
Кол-во: 5100
Кол-во: 500
Кол-во: 5100
Кол-во: 800
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Кол-во: 48
Кол-во: 48
Кол-во: 48
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Кол-во: 24
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Кол-во: 18
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Кол-во: 18
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Кол-во: 3
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Кол-во: 2
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