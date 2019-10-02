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Номер извещения
ГП933964
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка опор трубопроводов_ЧНГКМ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2019 10:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50 доб. 4320
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
d.chakhlov@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чахлов Дмитрий Владиславович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Закупка опор трубопроводов_ЧНГКМ для объекта УМВГК
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.10.2019 11:39 GMT +302.10.2019 11:3902.10.2019 11:39Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933964Дата и время окончания срока приема заявок Закупка опор трубопроводов_ЧНГКМ для объекта УМВГКМосква
Подведение итогов не позднее
18.10.2019 13:0018.10.2019 13:0018.10.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933964Подведение итогов не позднее Закупка опор трубопроводов_ЧНГКМ для объекта УМВГКМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка опор трубопроводов_ЧНГКМ для объекта УМВГК
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно перечню номенклатуры
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка товара осуществляется силами поставщика по адресу Автотранспорт: Иркутская обл. г. Усть-Кут, ул. Зверева 212 ООО "Терминал ЛРТ" Железнодорожный транспорт: ст. Лена ВСЖД, код станции 927105. Также необходимо указать стоимость товара на условиях самовывоза со склада поставщика и общий вес, объём грузаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 131
Кол-во: 6
Кол-во: 20
Кол-во: 18
Закупка опор трубопроводов_ЧНГКМ для объекта УКПГ-3
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.10.2019 11:30 GMT +302.10.2019 11:3002.10.2019 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933964Дата и время окончания срока приема заявок Закупка опор трубопроводов_ЧНГКМ для объекта УКПГ-3Москва
Подведение итогов не позднее
18.10.2019 13:0018.10.2019 13:0018.10.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933964Подведение итогов не позднее Закупка опор трубопроводов_ЧНГКМ для объекта УКПГ-3Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка опор трубопроводов_ЧНГКМ для объекта УКПГ-3
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно перечню номенклатуры
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка товара осуществляется силами поставщика по адресу Автотранспорт: Иркутская обл. г. Усть-Кут, ул. Зверева 212 ООО "Терминал ЛРТ" Железнодорожный транспорт: ст. Лена ВСЖД, код станции 927105. Также необходимо указать стоимость товара на условиях самовывоза со склада поставщика и общий вес, объём грузаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
25
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 142
Кол-во: 1
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